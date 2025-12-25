https://crimea.ria.ru/20251225/sud-vyselil-dolinu-iz-kvartiry-1151988002.html

Суд выселил Долину из квартиры

Суд выселил Долину из квартиры - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Суд выселил Долину из квартиры

Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T17:12

2025-12-25T17:12

2025-12-25T17:12

лариса долина

суд

приговор

новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150778573_0:103:1236:798_1920x0_80_0_0_796a504087416226df357756ca6c6b67.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Об этом пишет РИА Новости.Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.В рамках судебного заседания адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в Мосгорсуде, что у певицы Ларисы Долиной есть квартира и дома, и проблем с ее выселением быть не должно.Отмечается, что ни Долина, ни Лурье на заседание не приехали.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики РоссииВерховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса долина, суд, приговор, новости, москва