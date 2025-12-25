https://crimea.ria.ru/20251225/sud-vyselil-dolinu-iz-kvartiry-1151988002.html
Суд выселил Долину из квартиры
Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Об этом пишет РИА Новости.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.
"Согласно гражданского кодекса Российской Федерации… ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения", – цитирует решение судьи агентство.
В рамках судебного заседания адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в Мосгорсуде, что у певицы Ларисы Долиной есть квартира и дома, и проблем с ее выселением быть не должно.
"В материалах дела имеются доказательства, что у ответчика Долиной имеются иные жилые помещения… В собственности ответчика находится квартира… два земельных участка, на которых расположены два дома… жилой дом… и иной дом достаточно большой площадью - 363 квадратных метра", – сказала адвокат.
Отмечается, что ни Долина, ни Лурье на заседание не приехали.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
