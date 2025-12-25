Рейтинг@Mail.ru
Суд выселил Долину из квартиры - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Суд выселил Долину из квартиры
Суд выселил Долину из квартиры - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Суд выселил Долину из квартиры
Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Об этом пишет РИА Новости.Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.В рамках судебного заседания адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в Мосгорсуде, что у певицы Ларисы Долиной есть квартира и дома, и проблем с ее выселением быть не должно.Отмечается, что ни Долина, ни Лурье на заседание не приехали.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики РоссииВерховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной
Суд выселил Долину из квартиры

Суд не разрешил Долиной жить в квартире в Хамовниках до конца праздников

17:12 25.12.2025
 
© РИА НовостиЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Мосгорсуд выселил певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее купила Полина Лурье. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее прокурор попросила суд дать Долиной время до конца новогодних праздников для освобождения квартиры в Хамовниках.
"Согласно гражданского кодекса Российской Федерации… ответчики должны быть выселены из данного жилого помещения", – цитирует решение судьи агентство.
В рамках судебного заседания адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила в Мосгорсуде, что у певицы Ларисы Долиной есть квартира и дома, и проблем с ее выселением быть не должно.
"В материалах дела имеются доказательства, что у ответчика Долиной имеются иные жилые помещения… В собственности ответчика находится квартира… два земельных участка, на которых расположены два дома… жилой дом… и иной дом достаточно большой площадью - 363 квадратных метра", – сказала адвокат.
Отмечается, что ни Долина, ни Лурье на заседание не приехали.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной. Она оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье, заявив, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку, так как была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Позже Верховный суд России признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
"Дело Долиной" войдет в обзор судебной практики России
Верховный суд заявил о допущенных ошибках в деле о квартире Долиной
 
Лариса ДолинаСудПриговорНовостиМосква
 
