Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул
Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул
В период новогодних и рождественских каникул в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдут праздничные мероприятия – веселые активности и увлекательные... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T20:59
2025-12-25T20:59
симферополь
новый год
новый год 2026
крым
новости крыма
городская среда
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142292787_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_a6f84a17fb9d248b6b2099c48900d803.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В период новогодних и рождественских каникул в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдут праздничные мероприятия – веселые активности и увлекательные анимационные программы. Об этом сообщает предприятие "Парки столицы".30 декабря 13:00 Интерактив "Новогодние пожелания".31 декабря 12:00 Анимационная программа "Снегурочка ищет дорогу на праздник".3 января 13:00 Анимационная программа "Снежные забавы".4 января 13:00 Игровая программа "Приключения в сказочном королевстве".5 января 13:00 Анимационная программа "Лепим ком большой".6 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Рождественские забеги".7 января 13:00 Анимационная программа "Снегурочка собирает друзей".8 января 13:00 Театрализованная игровая программа "В поисках Королевы Снега".9 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Снежная суета".10 января 13:00 Игровая программа "В гостях у Зимушки".11 января 13:00 Анимационная программа "Праздник продолжается!"При этом в случае непогоды возможны отмены мероприятий, добавили в пресс-службе.24 декабря сообщалось, что Судаке на набережной Вдохновения установили восьмиметровую "морскую" новогоднюю елку.Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республики Мордовия. В Ялте с 15 декабря также начали работать елочные базары – в этом году зеленые хвойные красавицы приехали в курортную столицу Крыма из Башкортостана – всего более двух тысяч единиц. Приобрести деревце можно будет до 31 декабря включительно.
симферополь
крым
симферополь, новый год, новый год 2026, крым, новости крыма, городская среда
Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул

Новогодние праздники для детей в Симферополе в парке Гагарина – расписание мероприятий

20:59 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В период новогодних и рождественских каникул в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдут праздничные мероприятия – веселые активности и увлекательные анимационные программы. Об этом сообщает предприятие "Парки столицы".
"Наступает долгожданная пора волшебства. Во время праздничных каникул в парке Гагарина пройдут увлекательные мероприятия для детей", – анонсировали на предприятии. И перечислили новогодние активности.
30 декабря 13:00 Интерактив "Новогодние пожелания".
31 декабря 12:00 Анимационная программа "Снегурочка ищет дорогу на праздник".
3 января 13:00 Анимационная программа "Снежные забавы".
4 января 13:00 Игровая программа "Приключения в сказочном королевстве".
5 января 13:00 Анимационная программа "Лепим ком большой".
6 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Рождественские забеги".
7 января 13:00 Анимационная программа "Снегурочка собирает друзей".
8 января 13:00 Театрализованная игровая программа "В поисках Королевы Снега".
9 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Снежная суета".
10 января 13:00 Игровая программа "В гостях у Зимушки".
11 января 13:00 Анимационная программа "Праздник продолжается!"
При этом в случае непогоды возможны отмены мероприятий, добавили в пресс-службе.
24 декабря сообщалось, что Судаке на набережной Вдохновения установили восьмиметровую "морскую" новогоднюю елку.
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республики Мордовия.
В Ялте с 15 декабря также начали работать елочные базары – в этом году зеленые хвойные красавицы приехали в курортную столицу Крыма из Башкортостана – всего более двух тысяч единиц. Приобрести деревце можно будет до 31 декабря включительно.
