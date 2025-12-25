https://crimea.ria.ru/20251225/snezhnye-zabavy-aktivnosti-dlya-detey-v-simferopole-na-vremya-kanikul-1151974742.html

Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул

Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул

В период новогодних и рождественских каникул в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдут праздничные мероприятия – веселые активности и увлекательные...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В период новогодних и рождественских каникул в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдут праздничные мероприятия – веселые активности и увлекательные анимационные программы. Об этом сообщает предприятие "Парки столицы".30 декабря 13:00 Интерактив "Новогодние пожелания".31 декабря 12:00 Анимационная программа "Снегурочка ищет дорогу на праздник".3 января 13:00 Анимационная программа "Снежные забавы".4 января 13:00 Игровая программа "Приключения в сказочном королевстве".5 января 13:00 Анимационная программа "Лепим ком большой".6 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Рождественские забеги".7 января 13:00 Анимационная программа "Снегурочка собирает друзей".8 января 13:00 Театрализованная игровая программа "В поисках Королевы Снега".9 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Снежная суета".10 января 13:00 Игровая программа "В гостях у Зимушки".11 января 13:00 Анимационная программа "Праздник продолжается!"При этом в случае непогоды возможны отмены мероприятий, добавили в пресс-службе.24 декабря сообщалось, что Судаке на набережной Вдохновения установили восьмиметровую "морскую" новогоднюю елку.Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республики Мордовия. В Ялте с 15 декабря также начали работать елочные базары – в этом году зеленые хвойные красавицы приехали в курортную столицу Крыма из Башкортостана – всего более двух тысяч единиц. Приобрести деревце можно будет до 31 декабря включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на новогодние праздники забронирована почти половина отелейПраздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахПраздничный день 1 января – история Нового года

