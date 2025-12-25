https://crimea.ria.ru/20251225/snezhnye-zabavy-aktivnosti-dlya-detey-v-simferopole-na-vremya-kanikul-1151974742.html
Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В период новогодних и рождественских каникул в симферопольском парке имени Юрия Гагарина пройдут праздничные мероприятия – веселые активности и увлекательные анимационные программы. Об этом сообщает предприятие "Парки столицы".
"Наступает долгожданная пора волшебства. Во время праздничных каникул в парке Гагарина пройдут увлекательные мероприятия для детей", – анонсировали на предприятии. И перечислили новогодние активности.
30 декабря 13:00 Интерактив "Новогодние пожелания".
31 декабря 12:00 Анимационная программа "Снегурочка ищет дорогу на праздник".
3 января 13:00 Анимационная программа "Снежные забавы".
4 января 13:00 Игровая программа "Приключения в сказочном королевстве".
5 января 13:00 Анимационная программа "Лепим ком большой".
6 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Рождественские забеги".
7 января 13:00 Анимационная программа "Снегурочка собирает друзей".
8 января 13:00 Театрализованная игровая программа "В поисках Королевы Снега".
9 января 13:00 Спортивно-игровая программа "Снежная суета".
10 января 13:00 Игровая программа "В гостях у Зимушки".
11 января 13:00 Анимационная программа "Праздник продолжается!"
При этом в случае непогоды возможны отмены мероприятий, добавили в пресс-службе.
24 декабря сообщалось
, что Судаке на набережной Вдохновения установили восьмиметровую "морскую" новогоднюю елку.
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 15 декабря начали работать все 24 елочных базара
. Большинство новогодних деревьев привезли из Пензенской, Челябинской областей и Республики Мордовия.
В Ялте с 15 декабря также начали работать елочные базары – в этом году зеленые хвойные красавицы приехали
в курортную столицу Крыма из Башкортостана – всего более двух тысяч единиц. Приобрести деревце можно будет до 31 декабря включительно.
