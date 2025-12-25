https://crimea.ria.ru/20251225/slaboumie-i-otvaga-zakharova-otsenila-zayavleniya-nato-po-kaliningradu-1151988311.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала больными фантазиями и бредом заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области.В то же время, отметила Захарова, ситуация на Балтике остается сложной. В регионе, в том числе в непосредственной близости от границ Калининградской власти, продолжается необоснованный рост военной активности стран-членов НАТО.МИД России вместе с коллегами из Минобороны и других профильных ведомств приходится учитывать соответствующие риски и заблаговременно прорабатывать необходимые меры реагирования, указала официальный представитель российского дипведомства."Будем и далее активно задействовать все имеющиеся средства, прежде всего, политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике и надежной защиты Калининградской области", - добавила Захарова.Президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Итоги года" 19 декабря заявил, что блокада Калининградской области приведет к невиданной до этого момента эскалации конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за УкраиныУпавший в Эстонии дрон оказался украинскимНАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов

