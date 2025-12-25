Рейтинг@Mail.ru
"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/slaboumie-i-otvaga-zakharova-otsenila-zayavleniya-nato-po-kaliningradu-1151988311.html
"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду
"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду - РИА Новости Крым, 25.12.2025
"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала больными фантазиями и бредом заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T17:33
2025-12-25T17:33
мария захарова
калининград
калининградская область
нато
россия
безопасность
новости
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151988918_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_ae4b70b03a8370185f9ae647dcd71d5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала больными фантазиями и бредом заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области.В то же время, отметила Захарова, ситуация на Балтике остается сложной. В регионе, в том числе в непосредственной близости от границ Калининградской власти, продолжается необоснованный рост военной активности стран-членов НАТО.МИД России вместе с коллегами из Минобороны и других профильных ведомств приходится учитывать соответствующие риски и заблаговременно прорабатывать необходимые меры реагирования, указала официальный представитель российского дипведомства."Будем и далее активно задействовать все имеющиеся средства, прежде всего, политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике и надежной защиты Калининградской области", - добавила Захарова.Президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Итоги года" 19 декабря заявил, что блокада Калининградской области приведет к невиданной до этого момента эскалации конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за УкраиныУпавший в Эстонии дрон оказался украинскимНАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
калининград
калининградская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151988918_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_6ecc03525931d07efd8ab6bc8151eb9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, калининград, калининградская область, нато, россия, безопасность, новости, политика, внешняя политика
"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду

Захарова назвала больными фантазиями заявления НАТО о блокаде Калининградской области

17:33 25.12.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкЛюди на набережной возле кафедрального собора в Калининграде
Люди на набережной возле кафедрального собора в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала больными фантазиями и бредом заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области.
"То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во "внутреннее море альянса". Это больные фантазии, какой-то бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного "силового захвата". Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
В то же время, отметила Захарова, ситуация на Балтике остается сложной. В регионе, в том числе в непосредственной близости от границ Калининградской власти, продолжается необоснованный рост военной активности стран-членов НАТО.
МИД России вместе с коллегами из Минобороны и других профильных ведомств приходится учитывать соответствующие риски и заблаговременно прорабатывать необходимые меры реагирования, указала официальный представитель российского дипведомства.
"Будем и далее активно задействовать все имеющиеся средства, прежде всего, политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике и надежной защиты Калининградской области", - добавила Захарова.
Президент РФ Владимир Путин в эфире программы "Итоги года" 19 декабря заявил, что блокада Калининградской области приведет к невиданной до этого момента эскалации конфликта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мир или война: как сложатся отношения России и Европы из-за Украины
Упавший в Эстонии дрон оказался украинским
НАТО готовит свои войска к противостоянию с РФ к 2030-м годам – Белоусов
 
Мария ЗахароваКалининградКалининградская областьНАТОРоссияБезопасностьНовостиПолитикаВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году
19:19"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран ЕС
19:05Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
18:59Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"
18:42В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
18:32Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу
18:21Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
18:18Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность
18:14"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн
17:54Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка
17:46В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
17:38Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы
17:33"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду
17:25Как Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года
17:20Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов
17:12Суд выселил Долину из квартиры
17:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:01Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям
16:51Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
16:44Международные резервы России поставили новый рекорд
Лента новостейМолния