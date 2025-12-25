Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
Более 10 миллиардов рублей потратит Крым на ремонт дорог в 2026 году – Аксенов
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 10 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Крыму в 2026 году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Планируется к распределению в части дорожного строительства, капитального ремонта дорог более 10 миллиардов рублей. Более 6 миллиардов - из средств республиканского бюджета, муниципальных бюджетов. Это деньги, которые идут на содержание, то есть это ямочный ремонт, уличное освещение на дорогах, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофорные объекты, уличные остановки. Эти деньги в полном объеме в республиканском бюджете заложены", – проинформировал глава региона в эфире телеканала "Крым 24".
Он также отметил, что предприятие "Крымавтодор" получает новую технику в большом количестве и скоро будет основным подрядчиком выполнения работ по обслуживанию и содержанию дорог. По словам Аксенова, в приоритете – дороги с большим трафиком и связанные с доступностью социальных учреждений.
В Крым направят 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту, сообщалось ранее.
