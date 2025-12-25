Рейтинг@Mail.ru
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/skolko-krym-potratit-na-remont-dorog-v-novom-godu-1151967818.html
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
Более 10 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Крыму в 2026 году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T10:57
2025-12-25T10:57
сергей аксенов
крым
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148999342_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ea83e5a7d53023fd7422eee8b65559f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 10 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Крыму в 2026 году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил, что предприятие "Крымавтодор" получает новую технику в большом количестве и скоро будет основным подрядчиком выполнения работ по обслуживанию и содержанию дорог. По словам Аксенова, в приоритете – дороги с большим трафиком и связанные с доступностью социальных учреждений.В Крым направят 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВОДорогу в обход Алушты строят с опережением графика"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148999342_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_488734be7d5c054aad1b2736237269f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма
Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году

Более 10 миллиардов рублей потратит Крым на ремонт дорог в 2026 году – Аксенов

10:57 25.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог
Ремонт дорог
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 10 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Крыму в 2026 году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Планируется к распределению в части дорожного строительства, капитального ремонта дорог более 10 миллиардов рублей. Более 6 миллиардов - из средств республиканского бюджета, муниципальных бюджетов. Это деньги, которые идут на содержание, то есть это ямочный ремонт, уличное освещение на дорогах, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофорные объекты, уличные остановки. Эти деньги в полном объеме в республиканском бюджете заложены", – проинформировал глава региона в эфире телеканала "Крым 24".
Он также отметил, что предприятие "Крымавтодор" получает новую технику в большом количестве и скоро будет основным подрядчиком выполнения работ по обслуживанию и содержанию дорог. По словам Аксенова, в приоритете – дороги с большим трафиком и связанные с доступностью социальных учреждений.
В Крым направят 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту, сообщалось ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО
Дорогу в обход Алушты строят с опережением графика
"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
11:42После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
11:30Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
11:20В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
11:08Аксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму
10:57Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
10:44В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
10:34Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту
10:27Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
10:13В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
10:06ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
09:49Севастопольцы рассказали о своих целях и планах на предстоящий год
09:36В Крыму детские пособия начислят досрочно
09:28В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей
09:11Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
08:48В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
08:27Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
08:09Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп
07:43Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
07:16141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния