Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 10 миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Крыму в 2026 году. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он также отметил, что предприятие "Крымавтодор" получает новую технику в большом количестве и скоро будет основным подрядчиком выполнения работ по обслуживанию и содержанию дорог. По словам Аксенова, в приоритете – дороги с большим трафиком и связанные с доступностью социальных учреждений.В Крым направят 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВОДорогу в обход Алушты строят с опережением графика"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорог

