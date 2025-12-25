Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251225/skolko-dvorov-v-simferopole-blagoustroili-za-god-i-chto-v-planakh-1151976246.html
Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах
Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах
Более 150 дворов многоквартирных домов отремонтировали в Симферополе в 2025 году. В следующем акцент будет сделан на ремонте междворовых проездов. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 150 дворов многоквартирных домов отремонтировали в Симферополе в 2025 году. В следующем акцент будет сделан на ремонте междворовых проездов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.По его словам, эта работа будет продолжена и в 2026 году."В следующем году у нас запланирован еще в большем объеме ремонт дворовых проездов. Чуть-чуть у нас по количеству будет меньше ремонтов в рамках благоустройства, но это количество мы перекроем ремонтом дворовых проездов – в разы точно", - пообещал мэр крымской столицы.Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщал глава республики Сергей Аксенов в августе.
Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах

В Симферополе за год благоустроили более 150 дворов многоэтажек– власти

20:16 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 150 дворов многоквартирных домов отремонтировали в Симферополе в 2025 году. В следующем акцент будет сделан на ремонте междворовых проездов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.
"Если говорить о ремонте и благоустройстве дворов, мы сделали очень большое количество. В 2025 году мы отремонтировали 111 придомовых территорий в рамках нашей муниципальной программы по ремонту дворовых проездов и 40 домов – в рамках программы благоустройства", – проинформировал Афанасьев.
По его словам, эта работа будет продолжена и в 2026 году.
"В следующем году у нас запланирован еще в большем объеме ремонт дворовых проездов. Чуть-чуть у нас по количеству будет меньше ремонтов в рамках благоустройства, но это количество мы перекроем ремонтом дворовых проездов – в разы точно", - пообещал мэр крымской столицы.
Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщал глава республики Сергей Аксенов в августе.
