Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 150 дворов многоквартирных домов отремонтировали в Симферополе в 2025 году. В следующем акцент будет сделан на ремонте междворовых проездов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.По его словам, эта работа будет продолжена и в 2026 году."В следующем году у нас запланирован еще в большем объеме ремонт дворовых проездов. Чуть-чуть у нас по количеству будет меньше ремонтов в рамках благоустройства, но это количество мы перекроем ремонтом дворовых проездов – в разы точно", - пообещал мэр крымской столицы.Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщал глава республики Сергей Аксенов в августе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
