https://crimea.ria.ru/20251225/skolko-dvorov-v-simferopole-blagoustroili-za-god-i-chto-v-planakh-1151976246.html

Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах

Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах

Более 150 дворов многоквартирных домов отремонтировали в Симферополе в 2025 году. В следующем акцент будет сделан на ремонте междворовых проездов. Об этом в... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T20:16

2025-12-25T20:16

2025-12-25T20:15

симферополь

радио "спутник в крыму"

михаил афанасьев

благоустройство

городская среда

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/19/1119300647_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_df76e702ebb713b4a3efa064c7525661.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 150 дворов многоквартирных домов отремонтировали в Симферополе в 2025 году. В следующем акцент будет сделан на ремонте междворовых проездов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.По его словам, эта работа будет продолжена и в 2026 году."В следующем году у нас запланирован еще в большем объеме ремонт дворовых проездов. Чуть-чуть у нас по количеству будет меньше ремонтов в рамках благоустройства, но это количество мы перекроем ремонтом дворовых проездов – в разы точно", - пообещал мэр крымской столицы.Не менее 3,5 тысяч придомовых территорий благоустроят в Крыму за три года в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", сообщал глава республики Сергей Аксенов в августе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и скверов Симферополя: когда доделаютЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, михаил афанасьев, благоустройство, городская среда, новости крыма, крым