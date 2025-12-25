https://crimea.ria.ru/20251225/silnyy-veter-obrushitsya-na-sevastopol-uzhe-v-pyatnitsu-1151990496.html
Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу
Порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь ожидаются в Севастополе в пятницу, 26 декабря, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь ожидаются в Севастополе в пятницу, 26 декабря, сообщает региональный главк МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей города по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов.Ранее МЧС Севастополя сообщило, что 28 и 29 декабря в регионе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с. Морские волны в воскресенье могут достигнуть высоты 3-4 метров, а 29-го подняться до 5 метров Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для КрымаВ Россию пришли 50-градусные морозы
