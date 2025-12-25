Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу
Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу
Порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь ожидаются в Севастополе в пятницу, 26 декабря, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 25.12.2025
севастополь
погода
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
мчс севастополя
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь ожидаются в Севастополе в пятницу, 26 декабря, сообщает региональный главк МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей города по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов.Ранее МЧС Севастополя сообщило, что 28 и 29 декабря в регионе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с. Морские волны в воскресенье могут достигнуть высоты 3-4 метров, а 29-го подняться до 5 метров Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.
севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, мчс севастополя, новости севастополя
Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу

Сильный ветер до 20 метров в секунду и дождь ожидаются в Севастополе 26 декабря – МЧС

18:32 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Порывы ветра до 20 метров в секунду и дождь ожидаются в Севастополе в пятницу, 26 декабря, сообщает региональный главк МЧС России.
"26 декабря порывы северо-восточного ветра могут достигнуть 20 м/с. Вечером ожидается небольшой дождь", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают жителей и гостей города по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов.
Ранее МЧС Севастополя сообщило, что 28 и 29 декабря в регионе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с. Морские волны в воскресенье могут достигнуть высоты 3-4 метров, а 29-го подняться до 5 метров
Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности
Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
В Россию пришли 50-градусные морозы
 
СевастопольПогодаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеМЧС СевастополяНовости Севастополя
 
