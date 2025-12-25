Рейтинг@Mail.ru
Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей
https://crimea.ria.ru/20251225/shest-let-na-puti-v-krym-tavriya-otmechaet-yubiley-1151977585.html
Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей
Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей
Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей
Поезда "Таврия", связавшие Крым с материковой частью России по железнодорожному мосту через Керченский пролив, отмечают шествую годовщину со дня запуска... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", связавшие Крым с материковой частью России по железнодорожному мосту через Керченский пролив, отмечают шествую годовщину со дня запуска. Корреспондент РИА Новости Крым побывал на мероприятии, приуроченном к годовщине открытия движения.25 декабря 2025 года в Севастополь и Симферополь прибыли составы "Гранд Сервис Экспресс", которые шесть лет назад первыми открыли пассажирское движение по новому маршруту – через Крымский мост.Поезда №7 Санкт-Петербург – Севастополь и №28 Москва – Симферополь привезли с собой не только туристов, но и ключевой пассажирский железнодорожный бренд крымского направления.Праздничные рейсы и сюрпризы для пассажировК празднованию запуска поездов компания "Гранд Сервис Экспресс" подготовила праздничную программу. По словам сотрудников, все пассажиры юбилейных рейсов поездов №7 и №28 получили пряники со стилизованным изображением вагончика и цифрой "6". Кроме того, путешественники приняли участие в железнодорожной викторине, победители которой получили эксклюзивные призы с логотипом "Таврия".В Симферополе пассажиров поезда №28 встречал народный проводник Таврибара – талисман "Таврии". С ним фотографировались пассажиры и встречающие, а сотрудники компании вручали гостям сувениры с фирменной символикой.Новогодние перевозки: рост спросаВ "Гранд Сервис Экспресс" напомнили, что юбилей "Таврии" приходится на начало новогодних перевозок. В период с 25 декабря по 11 января компания планирует перевезти 305 тысяч пассажиров – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в направлении Крыма и обратно, по данным компании, будут курсировать 32 состава. На них уже продано 8,8 тысячи билетов, и, по прогнозам перевозчика, до конца декабря будет реализовано еще до 500 билетов. Поезда украшены световыми гирляндами, рисунками и праздничными наклейками на окнах.На время новогодних праздников дополнительно назначены два ежедневных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь.Итоги 2025 года: пассажиры и направленияПо итогам 2025 года "Гранд Сервис Экспресс" перевезет почти 6 миллионов пассажиров. По состоянию на 25 декабря продано 5,88 млн билетов, а пассажиропоток поездов "Таврия" вырос на 3% по сравнению с 2024 годом.В 2025 году собственный вагонный парк компании вырос до 734 единиц, более трети из которых – вагоны 2023-2025 годов производства. В течение года компания приобрела 96 новых вагонов, включая купейные, СВ, штабные, плацкартные вагоны с душем и вагоны-рестораныКроме того, в этом году была расширена маршрутная сеть: добавлены три новых поезда из Санкт-Петербурга и два сезонных маршрута – в Таганрог и Владикавказ. Сегодня маршрутная сеть "Таврии" охватывает 46 регионов материковой части России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей

Связавшие Крым со всей Россией поезда "Таврии" отмечают шестую годовщину

14:22 25.12.2025 (обновлено: 14:28 25.12.2025)
 
© РИА Новости КрымПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", связавшие Крым с материковой частью России по железнодорожному мосту через Керченский пролив, отмечают шествую годовщину со дня запуска. Корреспондент РИА Новости Крым побывал на мероприятии, приуроченном к годовщине открытия движения.
25 декабря 2025 года в Севастополь и Симферополь прибыли составы "Гранд Сервис Экспресс", которые шесть лет назад первыми открыли пассажирское движение по новому маршруту – через Крымский мост.
Поезда №7 Санкт-Петербург – Севастополь и №28 Москва – Симферополь привезли с собой не только туристов, но и ключевой пассажирский железнодорожный бренд крымского направления.
© РИА Новости КрымПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Поезд "Таврия"

Праздничные рейсы и сюрпризы для пассажиров

К празднованию запуска поездов компания "Гранд Сервис Экспресс" подготовила праздничную программу. По словам сотрудников, все пассажиры юбилейных рейсов поездов №7 и №28 получили пряники со стилизованным изображением вагончика и цифрой "6". Кроме того, путешественники приняли участие в железнодорожной викторине, победители которой получили эксклюзивные призы с логотипом "Таврия".
В Симферополе пассажиров поезда №28 встречал народный проводник Таврибара – талисман "Таврии". С ним фотографировались пассажиры и встречающие, а сотрудники компании вручали гостям сувениры с фирменной символикой.
© РИА Новости КрымПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Поезд "Таврия"

Новогодние перевозки: рост спроса

В "Гранд Сервис Экспресс" напомнили, что юбилей "Таврии" приходится на начало новогодних перевозок. В период с 25 декабря по 11 января компания планирует перевезти 305 тысяч пассажиров – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в направлении Крыма и обратно, по данным компании, будут курсировать 32 состава. На них уже продано 8,8 тысячи билетов, и, по прогнозам перевозчика, до конца декабря будет реализовано еще до 500 билетов. Поезда украшены световыми гирляндами, рисунками и праздничными наклейками на окнах.
На время новогодних праздников дополнительно назначены два ежедневных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь.
"Всего же полуостров Крым и материковую часть России в новогодние дни свяжут 12 поездов: 5 ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс". 3 ежедневных поезда из Санкт-Петербурга. И 4 поезда из других регионов: из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска", – уточнили в компании.

Итоги 2025 года: пассажиры и направления

По итогам 2025 года "Гранд Сервис Экспресс" перевезет почти 6 миллионов пассажиров. По состоянию на 25 декабря продано 5,88 млн билетов, а пассажиропоток поездов "Таврия" вырос на 3% по сравнению с 2024 годом.
"Самое популярное направление в 2025 году Москва – Симферополь – Москва (19% от всех поездок). Далее по популярности Адлер – Симферополь – Адлер и Краснодар – Симферополь – Краснодар. Больше всего пассажиров в 2025 году перевез поезд № 91/92 Москва – Севастополь, далее в порядке уменьшения числа перевезенных пассажиров: 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и 27/28 "Таврия Экспресс" Москва – Симферополь", – рассказали в компании-перевозчике.
В 2025 году собственный вагонный парк компании вырос до 734 единиц, более трети из которых – вагоны 2023-2025 годов производства. В течение года компания приобрела 96 новых вагонов, включая купейные, СВ, штабные, плацкартные вагоны с душем и вагоны-рестораны
Кроме того, в этом году была расширена маршрутная сеть: добавлены три новых поезда из Санкт-Петербурга и два сезонных маршрута – в Таганрог и Владикавказ. Сегодня маршрутная сеть "Таврии" охватывает 46 регионов материковой части России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездах
За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажиров
Двухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
 
