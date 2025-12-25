https://crimea.ria.ru/20251225/shest-let-na-puti-v-krym-tavriya-otmechaet-yubiley-1151977585.html

Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", связавшие Крым с материковой частью России по железнодорожному мосту через Керченский пролив, отмечают шествую годовщину со дня запуска. Корреспондент РИА Новости Крым побывал на мероприятии, приуроченном к годовщине открытия движения.25 декабря 2025 года в Севастополь и Симферополь прибыли составы "Гранд Сервис Экспресс", которые шесть лет назад первыми открыли пассажирское движение по новому маршруту – через Крымский мост.Поезда №7 Санкт-Петербург – Севастополь и №28 Москва – Симферополь привезли с собой не только туристов, но и ключевой пассажирский железнодорожный бренд крымского направления.Праздничные рейсы и сюрпризы для пассажировК празднованию запуска поездов компания "Гранд Сервис Экспресс" подготовила праздничную программу. По словам сотрудников, все пассажиры юбилейных рейсов поездов №7 и №28 получили пряники со стилизованным изображением вагончика и цифрой "6". Кроме того, путешественники приняли участие в железнодорожной викторине, победители которой получили эксклюзивные призы с логотипом "Таврия".В Симферополе пассажиров поезда №28 встречал народный проводник Таврибара – талисман "Таврии". С ним фотографировались пассажиры и встречающие, а сотрудники компании вручали гостям сувениры с фирменной символикой.Новогодние перевозки: рост спросаВ "Гранд Сервис Экспресс" напомнили, что юбилей "Таврии" приходится на начало новогодних перевозок. В период с 25 декабря по 11 января компания планирует перевезти 305 тысяч пассажиров – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в направлении Крыма и обратно, по данным компании, будут курсировать 32 состава. На них уже продано 8,8 тысячи билетов, и, по прогнозам перевозчика, до конца декабря будет реализовано еще до 500 билетов. Поезда украшены световыми гирляндами, рисунками и праздничными наклейками на окнах.На время новогодних праздников дополнительно назначены два ежедневных поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь.Итоги 2025 года: пассажиры и направленияПо итогам 2025 года "Гранд Сервис Экспресс" перевезет почти 6 миллионов пассажиров. По состоянию на 25 декабря продано 5,88 млн билетов, а пассажиропоток поездов "Таврия" вырос на 3% по сравнению с 2024 годом.В 2025 году собственный вагонный парк компании вырос до 734 единиц, более трети из которых – вагоны 2023-2025 годов производства. В течение года компания приобрела 96 новых вагонов, включая купейные, СВ, штабные, плацкартные вагоны с душем и вагоны-рестораныКроме того, в этом году была расширена маршрутная сеть: добавлены три новых поезда из Санкт-Петербурга и два сезонных маршрута – в Таганрог и Владикавказ. Сегодня маршрутная сеть "Таврии" охватывает 46 регионов материковой части России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

