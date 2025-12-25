https://crimea.ria.ru/20251225/sevastopoltsy-rasskazali-o-svoikh-tselyakh-i-planakh-na-predstoyaschiy-god-1151963070.html
Севастопольцы рассказали о своих целях и планах на предстоящий год
Аналитики "СберСтрахование жизни" узнали у жителей Севастополя, какие цели и планы они поставили на предстоящий год, сообщает пресс-служба "Сбера". РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Аналитики "СберСтрахование жизни" узнали у жителей Севастополя, какие цели и планы они поставили на предстоящий год, сообщает пресс-служба "Сбера".
По результатам опроса, традиционно одной из наиболее распространенных целей севастопольцев остается желание достойно встретить новогодние праздники: такой вариант выбрали 22% респондентов. В среднем по России этот показатель составляет 25,8%.
Кроме того, опрошенные жители города заинтересованы научиться увереннее управлять своими финансами. Каждый пятый (22%) намерен начать откладывать средства (в среднем по стране – 19,3%), а 16% хотят получить базовые знания об инвестициях (по стране – 16%).
"Мы уверены, что навыки грамотного управления своими средствами дают большие возможности для реализации любых жизненных целей", – приводит пресс-служба слова управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.
Заметную роль в структуре ожиданий играют также материальные и бытовые планы, отмечают в пресс-службе. Так, 5% жителей Севастополя в следующем году рассматривают покупку автомобиля, а 7% респондентов выразили желание улучшить жилищные условия (11,3% – по стране). По-прежнему актуальны и планы заняться здоровьем: изменить питание или похудеть планируют 8% опрошенных (12,1% – по стране), а начать регулярно заниматься спортом – 10% (13,5% – по стране).
Готовность менять работу снижается: такой план обозначили 5% опрошенных (9% по стране). При этом растет интерес к путешествиям: совершить новогоднюю поездку по России или за рубеж собираются 9% респондентов из Севастополя.
Исследование проводилось в декабре 2025 года в российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения. Всего приняли участие 11 тысяч респондентов.
