Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы

Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы

Самолет компании AZAL, потерпевший крушение год назад недалеко от города Актау в Казахстане, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части

2025-12-25

2025-12-25T17:38

2025-12-25T17:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1d/1143011754_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_532766357ed6a9724b0bb6af4797c643.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Самолет компании AZAL, потерпевший крушение год назад недалеко от города Актау в Казахстане, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части, принадлежность которых не установлена. Об этом говорится в промежуточном отчете по расследованию катастрофы, опубликованном на сайте министерства транспорта Казахстана.Как отмечено в документе, в рамках расследования были проведены трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная экспертизы.Также проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR).Комиссия по расследованию ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания, а также формирования отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их."Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах", – указано в документе.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.Погибли 38 человек, в том числе три члена экипажа. Выжили 29 человек. Как рассказали в Росавиации, Росавиации самолет не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе.В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

