https://crimea.ria.ru/20251225/rozhdestvo-v-katolicheskoy-traditsii-istoriya-vifleemskoy-nochi-i-ee-simvoly-1151951273.html
Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
В ночь на 25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество Христово – праздник, связанный с евангельским рассказом о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T07:43
2025-12-25T07:43
2025-12-25T07:43
инфографика
религия
праздники и памятные даты
рождество христово
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111329/50/1113295031_0:98:2802:1674_1920x0_80_0_0_042c9b12fea1ee0a0d46f68f1b103212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В ночь на 25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество Христово – праздник, связанный с евангельским рассказом о рождении Иисуса Христа в Вифлееме.Согласно Священному Писанию, младенец появился на свет в простой пещере, куда Мария и Иосиф пришли из-за переписи населения. Первыми о Рождестве ангелы известили пастухов, а позже к новорожденному пришли волхвы с дарами – золотом, ладаном и смирной. Эти события стали основой рождественского сюжета, который на протяжении веков сохраняется в христианской традиции.Как этот евангельский образ воплотился в католическом календаре и обычаях – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111329/50/1113295031_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_a450b79844ba06ce739bc8d2ddb12a51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, праздники и памятные даты, рождество христово, общество, инфографика
Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
Рождество Христово в католической традиции – хронология и символы в инфографике