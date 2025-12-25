Рейтинг@Mail.ru
Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
В ночь на 25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество Христово – праздник, связанный с евангельским рассказом о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В ночь на 25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество Христово – праздник, связанный с евангельским рассказом о рождении Иисуса Христа в Вифлееме.Согласно Священному Писанию, младенец появился на свет в простой пещере, куда Мария и Иосиф пришли из-за переписи населения. Первыми о Рождестве ангелы известили пастухов, а позже к новорожденному пришли волхвы с дарами – золотом, ладаном и смирной. Эти события стали основой рождественского сюжета, который на протяжении веков сохраняется в христианской традиции.Как этот евангельский образ воплотился в католическом календаре и обычаях – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В ночь на 25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество Христово – праздник, связанный с евангельским рассказом о рождении Иисуса Христа в Вифлееме.
Согласно Священному Писанию, младенец появился на свет в простой пещере, куда Мария и Иосиф пришли из-за переписи населения. Первыми о Рождестве ангелы известили пастухов, а позже к новорожденному пришли волхвы с дарами – золотом, ладаном и смирной. Эти события стали основой рождественского сюжета, который на протяжении веков сохраняется в христианской традиции.
Как этот евангельский образ воплотился в католическом календаре и обычаях – в инфографике РИА Новости Крым.
