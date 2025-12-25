https://crimea.ria.ru/20251225/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1151970652.html

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

2025-12-25T12:05

донецкая народная республика (днр)

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Заречное в Запорожской области.На прошлой неделе Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республики.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВОГенштаб Украины признал потерю Северска

