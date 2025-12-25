Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Подразделения российских войск освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.12.2025
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Заречное в Запорожской области.На прошлой неделе Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республики.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииЦели безусловно будут достигнуты: Путин сделал важное заявление об СВОГенштаб Украины признал потерю Северска
донецкая народная республика (днр)
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили Свято-Покровское в Донбассе

12:05 25.12.2025 (обновлено: 12:32 25.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении ведомства.
Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Заречное в Запорожской области.
На прошлой неделе Вооруженные силы России выбили украинские формирования из двух населенных пунктов в Сумской области и Донецкой Народной Республики.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств сообщил, что объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях в зоне СВО, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины.
