Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.В Москва за сутки размещения в отеле с парковкой в среднем в декабре попросят 4026 рублей, в Питере – 4919 рубля, в Сочи – 5452.Далее следуют Ялта, где средний чек составит 6985 рублей, Краснодар – 4358 рублей, Архыз – 9175 рублей.Также в рейтинг вошли Красная Поляна со средним ценником за номер в отеле 6764 рубля, Геленджик – 4941, Алушта – 5425 и Анапа – 5590 рублей.Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на путешествия по России в новом годуКак открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в КрымТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Москва с 15% бронирований автотуристами. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 9% и 7% бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса на основании анализа заявок, где требовалась автопарковка.
В Москва за сутки размещения в отеле с парковкой в среднем в декабре попросят 4026 рублей, в Питере – 4919 рубля, в Сочи – 5452.
Далее следуют Ялта, где средний чек составит 6985 рублей, Краснодар – 4358 рублей, Архыз – 9175 рублей.
Также в рейтинг вошли Красная Поляна со средним ценником за номер в отеле 6764 рубля, Геленджик – 4941, Алушта – 5425 и Анапа – 5590 рублей.
Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока
, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
