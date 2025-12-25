Рейтинг@Mail.ru
Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/rossiyane-vybirayut-yaltu-i-alushtu-dlya-avtomobilnykh-puteshestviy-zimoy-1151932783.html
Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T09:11
2025-12-25T09:11
крым
новости крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых в крыму
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143324599_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4c3f38b3778f6d0ab37cd014534d9dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.В Москва за сутки размещения в отеле с парковкой в среднем в декабре попросят 4026 рублей, в Питере – 4919 рубля, в Сочи – 5452.Далее следуют Ялта, где средний чек составит 6985 рублей, Краснодар – 4358 рублей, Архыз – 9175 рублей.Также в рейтинг вошли Красная Поляна со средним ценником за номер в отеле 6764 рубля, Геленджик – 4941, Алушта – 5425 и Анапа – 5590 рублей.Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на путешествия по России в новом годуКак открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в КрымТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
крым
ялта
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143324599_241:0:1920:1259_1920x0_80_0_0_d821edc2f073e66acdfd959229e6b2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, ялта, алушта
Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой

Ялта и Алушта вошли в топ-10 направлений для путешествий на автомобиле в декабре

09:11 25.12.2025
 
© РИА Новости КрымНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.

"На первом месте Москва с 15% бронирований автотуристами. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 9% и 7% бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса на основании анализа заявок, где требовалась автопарковка.

В Москва за сутки размещения в отеле с парковкой в среднем в декабре попросят 4026 рублей, в Питере – 4919 рубля, в Сочи – 5452.
Далее следуют Ялта, где средний чек составит 6985 рублей, Краснодар – 4358 рублей, Архыз – 9175 рублей.
Также в рейтинг вошли Красная Поляна со средним ценником за номер в отеле 6764 рубля, Геленджик – 4941, Алушта – 5425 и Анапа – 5590 рублей.
Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с ценами на путешествия по России в новом году
Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
 
КрымНовости КрымаТуризм в КрымуВнутренний туризмОтдых в КрымуЯлтаАлушта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
11:42После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
11:30Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
11:20В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
11:08Аксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму
10:57Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
10:44В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
10:34Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту
10:27Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
10:13В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
10:06ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
09:49Севастопольцы рассказали о своих целях и планах на предстоящий год
09:36В Крыму детские пособия начислят досрочно
09:28В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей
09:11Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
08:48В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
08:27Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
08:09Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп
07:43Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
07:16141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния