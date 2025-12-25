https://crimea.ria.ru/20251225/rossiyane-vybirayut-yaltu-i-alushtu-dlya-avtomobilnykh-puteshestviy-zimoy-1151932783.html

Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой

Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой

Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в декабре. Об этом сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.В Москва за сутки размещения в отеле с парковкой в среднем в декабре попросят 4026 рублей, в Питере – 4919 рубля, в Сочи – 5452.Далее следуют Ялта, где средний чек составит 6985 рублей, Краснодар – 4358 рублей, Архыз – 9175 рублей.Также в рейтинг вошли Красная Поляна со средним ценником за номер в отеле 6764 рубля, Геленджик – 4941, Алушта – 5425 и Анапа – 5590 рублей.Крым в уходящем году показал взрывной рост турпотока, далеко обогнав по этим показателям все другие регионы России, сообщала накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на путешествия по России в новом годуКак открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в КрымТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль

