Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 25.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251225/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1151980796.html
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Рейд в Севастополе снова открыт
В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T15:19
2025-12-25T15:20
севастополь
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
новости севастополя
морской транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
Новости
севастополь, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, новости севастополя, морской транспорт
Рейд в Севастополе снова открыт

В Севастополе открыли рейд

15:19 25.12.2025 (обновлено: 15:20 25.12.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.
Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.
Лента новостейМолния