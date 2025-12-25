https://crimea.ria.ru/20251225/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1151980796.html
Рейд в Севастополе снова открыт
В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы вновь курсируют через бухту – рейд открыли. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось.Работа морского транспорта зависит от погодных условий. Останавливают катера и в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе открыли рейд
15:19 25.12.2025 (обновлено: 15:20 25.12.2025)