Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/raketa-soyuz-21a-s-kosmicheskim-apparatom-uspeshno-startovala-s-plesetska-1151989758.html
Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка
Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T17:54
2025-12-25T17:54
министерство обороны рф
космос
воздушно-космические силы (вкс)
космодром плесецк
новости
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110051/19/1100511943_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_62666157e317c4b60b981e82a419e23c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России.Российская ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя "Союза-У", успешно эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.РН "Союз-2.1а" в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" или блоком выведения "Волга" позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.Всего с 8 ноября 2004 года по 8 апреля 2025 года выполнено 75 пусков ракеты-носителя "Союз-2.1а". На орбиты выведены 268 космических аппаратов, в том числе один суборбитальный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракета Победы с экипажем вернулась на ЗемлюРакета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома ПлесецкВ интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
космос
архангельская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110051/19/1100511943_0:0:1958:1468_1920x0_80_0_0_e6f5f99392265a5235ade8d567f70f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, космос, воздушно-космические силы (вкс), космодром плесецк, новости, архангельская область
Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк

17:54 25.12.2025
 
© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты с космодрома Плесецк
Пуск ракеты с космодрома Плесецк
© Пресс-служба МО РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России.
"25 декабря в 17 часов 11 минут с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту", - говорится в сообщении.
Российская ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя "Союза-У", успешно эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.
РН "Союз-2.1а" в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" или блоком выведения "Волга" позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.
Всего с 8 ноября 2004 года по 8 апреля 2025 года выполнено 75 пусков ракеты-носителя "Союз-2.1а". На орбиты выведены 268 космических аппаратов, в том числе один суборбитальный.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракета Победы с экипажем вернулась на Землю
Ракета "Ангара" со спутниками успешно стартовала с космодрома Плесецк
В интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
 
Министерство обороны РФкосмосВоздушно-космические силы (ВКС)Космодром ПлесецкНовостиАрхангельская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году
19:19"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран ЕС
19:05Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
18:59Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"
18:42В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
18:32Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу
18:21Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
18:18Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность
18:14"Аналитический отдел" обманом выманил у севастопольца почти 3 млн
17:54Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка
17:46В Крым запустили два дополнительных поезда на новогодние праздники
17:38Год после авиакатастрофы в Казахстане - что показали бортовые самописцы
17:33"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду
17:25Как Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года
17:20Готовность набережной в Коктебеле составляет 77 процентов
17:12Суд выселил Долину из квартиры
17:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:01Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям
16:51Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
16:44Международные резервы России поставили новый рекорд
Лента новостейМолния