Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России.Российская ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя "Союза-У", успешно эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.РН "Союз-2.1а" в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" или блоком выведения "Волга" позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.Всего с 8 ноября 2004 года по 8 апреля 2025 года выполнено 75 пусков ракеты-носителя "Союз-2.1а". На орбиты выведены 268 космических аппаратов, в том числе один суборбитальный.

