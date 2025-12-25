https://crimea.ria.ru/20251225/raketa-soyuz-21a-s-kosmicheskim-apparatom-uspeshno-startovala-s-plesetska-1151989758.html
Ракета "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно стартовала с Плесецка
25.12.2025
2025-12-25T17:54
2025-12-25T17:54
2025-12-25T17:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом успешно выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны России.
"25 декабря в 17 часов 11 минут с государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту", - говорится в сообщении.
Российская ракета-носитель (РН) "Союз-2.1а" — трехступенчатая ракета среднего класса, являющаяся модифицированным вариантом (этап модернизации — 1а) ракеты-носителя "Союза-У", успешно эксплуатируемой с 1973 года. Предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов военного, народнохозяйственного и социального назначения.
РН "Союз-2.1а" в сочетании с разгонным блоком "Фрегат" или блоком выведения "Волга" позволяет выводить космические аппараты на всевозможные типы орбит: низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.
Всего с 8 ноября 2004 года по 8 апреля 2025 года выполнено 75 пусков ракеты-носителя "Союз-2.1а". На орбиты выведены 268 космических аппаратов, в том числе один суборбитальный.
