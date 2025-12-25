https://crimea.ria.ru/20251225/pyatimetrovye-volny-i-obledenenie-korabley--k-sevastopolyu-dvizhetsya-shtorm-1151981702.html

Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм

Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм

Пятиметровые волны, снег и обледенение судов ожидаются в Севастополе в воскресенье и понедельник. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T15:43

2025-12-25T15:43

2025-12-25T15:47

севастополь

погода

крымская погода

погода в крыму

штормовое предупреждение

безопасность республики крым и севастополя

мчс севастополя

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пятиметровые волны, снег и обледенение судов ожидаются в Севастополе в воскресенье и понедельник. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение. О этом информирует пресс-служба МЧС Севастополя.В этой связи спасатели напоминают, что опасность в такую погоду может подстерегать у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у кромки воды."В связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений", – предупреждают в МЧС.Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для КрымаВ Россию пришли 50-градусные морозы

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, безопасность республики крым и севастополя, мчс севастополя, новости севастополя