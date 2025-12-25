Рейтинг@Mail.ru
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/pyatimetrovye-volny-i-obledenenie-korabley--k-sevastopolyu-dvizhetsya-shtorm-1151981702.html
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм
Пятиметровые волны, снег и обледенение судов ожидаются в Севастополе в воскресенье и понедельник. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T15:43
2025-12-25T15:47
севастополь
погода
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
безопасность республики крым и севастополя
мчс севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пятиметровые волны, снег и обледенение судов ожидаются в Севастополе в воскресенье и понедельник. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение. О этом информирует пресс-служба МЧС Севастополя.В этой связи спасатели напоминают, что опасность в такую погоду может подстерегать у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у кромки воды."В связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений", – предупреждают в МЧС.Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для КрымаВ Россию пришли 50-градусные морозы
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_dd6d4d824d0beff9283efd7b74f4fc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, погода, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, безопасность республики крым и севастополя, мчс севастополя, новости севастополя
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм

В Севастополе ожидаются пятиметровые волны – объявлено экстренное предупреждение

15:43 25.12.2025 (обновлено: 15:47 25.12.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пятиметровые волны, снег и обледенение судов ожидаются в Севастополе в воскресенье и понедельник. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение. О этом информирует пресс-служба МЧС Севастополя.

"На 28 и 29 декабря в Севастополе прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с, морские волны в воскресенье могут достигнуть высоты 3-4 метров, а 29-го подняться до 5 метров. Также ожидаются снег и мокрый снег, обледенение судов, парение моря", – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В этой связи спасатели напоминают, что опасность в такую погоду может подстерегать у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у кромки воды.
"В связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений", – предупреждают в МЧС.
Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовности
Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
В Россию пришли 50-градусные морозы
 
СевастопольПогодаКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеБезопасность Республики Крым и СевастополяМЧС СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Суд выселил Долину из квартиры
17:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:01Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям
16:51Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
16:44Международные резервы России поставили новый рекорд
16:40В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры
16:36Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения
16:20Житель США выиграл в лотерею 1,8 миллиарда долларов
16:11В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
15:50Украину ждет всеобщая мобилизация
15:43Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм
15:37Под Судаком завершена реконструкция КОС
15:32Вера Алентова – биография
15:22Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах 2:22
15:19Рейд в Севастополе снова открыт
15:12Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе
15:11Три новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму
15:06В Севастополе повторно остановили морской пассажирский транспорт
15:04Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
14:55В Алуште два десятка улиц остались без света
Лента новостейМолния