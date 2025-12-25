https://crimea.ria.ru/20251225/pyatimetrovye-volny-i-obledenenie-korabley--k-sevastopolyu-dvizhetsya-shtorm-1151981702.html
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм
Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Пятиметровые волны, снег и обледенение судов ожидаются в Севастополе в воскресенье и понедельник. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение. О этом информирует пресс-служба МЧС Севастополя.В этой связи спасатели напоминают, что опасность в такую погоду может подстерегать у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у кромки воды."В связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений", – предупреждают в МЧС.Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для КрымаВ Россию пришли 50-градусные морозы
В Севастополе ожидаются пятиметровые волны – объявлено экстренное предупреждение
15:43 25.12.2025 (обновлено: 15:47 25.12.2025)