https://crimea.ria.ru/20251225/putin-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-biznesa-i-glavoy-tsentrobanka-1151960693.html

Путин провел встречу с представителями бизнеса и главой Центробанка

Путин провел встречу с представителями бизнеса и главой Центробанка - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Путин провел встречу с представителями бизнеса и главой Центробанка

В преддверии Нового года в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и представителей бизнеса и органов власти, сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T07:10

2025-12-25T07:10

2025-12-25T07:10

новости

владимир путин (политик)

бизнес

центробанк рф

эльвира набиуллина

экономика

демография

импортозамещение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151817981_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_d1a765d35ae2c0a0fd88761656144756.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и представителей бизнеса и органов власти, сообщили в Кремле.В обсуждении приняли участие представители экономического и социального блоков правительства, Администрации президента России и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Как сообщается, встреча имела деловой и прикладной характер. В ходе мероприятия рассматривалась демографическая ситуация в стране, в том числе корпоративная политика, направленная на поддержку рождаемости. Отдельное внимание было уделено вопросам экологической повестки.Участники также обсудили состояние инвестиционной активности, параметры денежно-кредитной политики, включая ключевую ставку Центробанка, вопросы кредитования и динамику курса рубля. Существенное место в повестке заняла тема импортозамещения. Помимо этого, затрагивался ряд других актуальных аспектов экономического развития России.19 декабря Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года. В Центробанке отметили, что экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, но в то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, отметили в Центробанке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный российский бизнес динамично заходит в КрымПрограмму льготного лизинга в новых регионах России продлили на годПутин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), бизнес, центробанк рф, эльвира набиуллина, экономика, демография, импортозамещение