Путин провел встречу с представителями бизнеса и главой Центробанка - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Путин провел встречу с представителями бизнеса и главой Центробанка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и представителей бизнеса и органов власти, сообщили в Кремле.В обсуждении приняли участие представители экономического и социального блоков правительства, Администрации президента России и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Как сообщается, встреча имела деловой и прикладной характер. В ходе мероприятия рассматривалась демографическая ситуация в стране, в том числе корпоративная политика, направленная на поддержку рождаемости. Отдельное внимание было уделено вопросам экологической повестки.Участники также обсудили состояние инвестиционной активности, параметры денежно-кредитной политики, включая ключевую ставку Центробанка, вопросы кредитования и динамику курса рубля. Существенное место в повестке заняла тема импортозамещения. Помимо этого, затрагивался ряд других актуальных аспектов экономического развития России.19 декабря Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года. В Центробанке отметили, что экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, но в то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, отметили в Центробанке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный российский бизнес динамично заходит в КрымПрограмму льготного лизинга в новых регионах России продлили на годПутин дал инфляционный прогноз по итогам 2025 года
07:10 25.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с Владимиром Путиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и представителей бизнеса и органов власти, сообщили в Кремле.
В обсуждении приняли участие представители экономического и социального блоков правительства, Администрации президента России и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Как сообщается, встреча имела деловой и прикладной характер. В ходе мероприятия рассматривалась демографическая ситуация в стране, в том числе корпоративная политика, направленная на поддержку рождаемости. Отдельное внимание было уделено вопросам экологической повестки.
Участники также обсудили состояние инвестиционной активности, параметры денежно-кредитной политики, включая ключевую ставку Центробанка, вопросы кредитования и динамику курса рубля. Существенное место в повестке заняла тема импортозамещения. Помимо этого, затрагивался ряд других актуальных аспектов экономического развития России.
19 декабря Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это уже пятое снижение с июня текущего года. В Центробанке отметили, что экономика России продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились, но в то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, отметили в Центробанке.
НовостиВладимир Путин (политик)БизнесЦентробанк РФЭльвира НабиуллинаЭкономикаДемографияИмпортозамещение
 
