Путин призвал изменить всю парадигму подготовки кадров в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Вся парадигма подготовки кадров в России нуждается в изменении на фоне развития искусственного интеллекта, это не пожелание, а важнейшая задача. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета.Российский лидер отметил, что принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что предстоящие 10-15 лет будут периодом колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта, прорыв, которого еще не знала мировая история.По словам президента РФ, искусственный интеллект – намного более прорывная, всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни."Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность", - указал Путин.Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней, жить по старинке нельзя, добавил глава государства.В четверг в Кремле проходит итоговое заседание Государственного совета России, на котором обсуждаются вопросы подготовки кадров для экономики страны. Особое внимание уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Вся парадигма подготовки кадров в России нуждается в изменении на фоне развития искусственного интеллекта, это не пожелание, а важнейшая задача. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета.
"Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание, это важнейшая задача для государства, бизнеса и образования", - сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что предстоящие 10-15 лет будут периодом колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта, прорыв, которого еще не знала мировая история.
По словам президента РФ, искусственный интеллект – намного более прорывная, всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни.
"Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность", - указал Путин.
Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней, жить по старинке нельзя, добавил глава государства.
"Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день фундаментальные для развития нашей страны", - подчеркнул Путин.
В четверг в Кремле проходит итоговое заседание Государственного совета России, на котором обсуждаются вопросы подготовки кадров для экономики страны. Особое внимание уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
