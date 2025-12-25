https://crimea.ria.ru/20251225/putin-prizval-izmenit-vsyu-paradigmu-podgotovki-kadrov-v-rossii-1151978809.html

Путин призвал изменить всю парадигму подготовки кадров в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Вся парадигма подготовки кадров в России нуждается в изменении на фоне развития искусственного интеллекта, это не пожелание, а важнейшая задача. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета.Российский лидер отметил, что принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что предстоящие 10-15 лет будут периодом колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта, прорыв, которого еще не знала мировая история.По словам президента РФ, искусственный интеллект – намного более прорывная, всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни."Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность", - указал Путин.Новые технологии требуют пересмотра существующих и подготовки новых программ и методик обучения, массовой переподготовки педагогических кадров всех уровней, жить по старинке нельзя, добавил глава государства.В четверг в Кремле проходит итоговое заседание Государственного совета России, на котором обсуждаются вопросы подготовки кадров для экономики страны. Особое внимание уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

