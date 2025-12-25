https://crimea.ria.ru/20251225/putin-obyavil-2026-y-godom-edinstva-narodov-rossii-1151976784.html
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Президент России Владимир Путин объявил 2026-й годом единства народов России. Об этом он сказал на заседании Госсовета в Кремле. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил 2026-й годом единства народов России. Об этом он сказал на заседании Госсовета в Кремле.Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить наступающий год Годом единства народов России, это предложение прозвучало в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношенийПутин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФПутин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
