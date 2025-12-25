Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/putin-obyavil-2026-y-godom-edinstva-narodov-rossii-1151976784.html
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
Президент России Владимир Путин объявил 2026-й годом единства народов России. Об этом он сказал на заседании Госсовета в Кремле. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T14:16
2025-12-25T14:16
россия
владимир путин (политик)
новости
народы крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150773013_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_067380297a3fe3db08fea1ac89f308cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил 2026-й годом единства народов России. Об этом он сказал на заседании Госсовета в Кремле.Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить наступающий год Годом единства народов России, это предложение прозвучало в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношенийПутин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФПутин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0a/1150773013_21:0:1568:1160_1920x0_80_0_0_afb6a17807e2640e899b807894d4cf2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), новости, народы крыма
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Путин подписал указ о объявлении Года единства народов России

14:16 25.12.2025
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил 2026-й годом единства народов России. Об этом он сказал на заседании Госсовета в Кремле.
"2026 год объявлен у нас годом Единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ", - сказал глава государства.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение объявить наступающий год Годом единства народов России, это предложение прозвучало в рамках заседания Совета по межнациональным отношениям.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ
Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
 
РоссияВладимир Путин (политик)НовостиНароды Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы
14:32Умерла Вера Алентова
14:22Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей
14:16Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
14:11В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
14:05Крымский мост после открытия движения: что происходит на объекте
13:51Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу
13:39Площадь Ленина в Симферополе отремонтируют в новом году - мэр
13:35"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы
13:26Крымский мост снова открыт для проезда
13:22В Симферополе почтили память воинов-афганцев
13:11В Севастополе отбой воздушной тревоги
13:06В Новороссийске объявили ракетную опасность
13:03Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
12:55В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
12:45Крымский мост закрыт для движения
12:43Воздушную тревогу объявили в Севастополе
12:33После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое
12:26Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
12:20В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия
Лента новостейМолния