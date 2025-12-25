Рейтинг@Mail.ru
Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах
Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах
Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников в ряде сфер, в том числе в оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности,... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников в ряде сфер, в том числе в оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности, госуправлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ.В то же время расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и создавать новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность, подчеркнул Путин.Президент отметил, что в ближайшие семь лет необходимо вовлечь в российскую экономику 12,2 миллиона человек.В четверг в Кремле проходит итоговое заседание Государственного совета России, на котором обсуждаются вопросы подготовки кадров для экономики страны. Особое внимание уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), мнения, искусственный интеллект, торговля, финансы
Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников в ряде сфер, в том числе в оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности, госуправлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ.
2025-12-25T15:22
true
PT2M22S
Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах

ИИ будет постепенно заменять людей в финансовой и других сферах – Путин

15:22 25.12.2025 (обновлено: 15:51 25.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников в ряде сфер, в том числе в оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности, госуправлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ.

"Необходима оптимизация отраслевой структуры занятости за счет перераспределения трудовых ресурсов из сфер, где требуется и само по себе будет происходить снижение занятости. Тоже уже понятно, какие это отрасли – там, где этот искусственный интеллект будет работать и заменять людей, это уже понятно, что будет происходить. Это оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, сектор государственного управления и некоторые другие", – сказал российский лидер.

В то же время расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и создавать новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность, подчеркнул Путин.
"В этой ситуации важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни", – указал глава государства.
Президент отметил, что в ближайшие семь лет необходимо вовлечь в российскую экономику 12,2 миллиона человек.
В четверг в Кремле проходит итоговое заседание Государственного совета России, на котором обсуждаются вопросы подготовки кадров для экономики страны. Особое внимание уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Владимир Путин (политик)МненияИскусственный интеллектТорговляФинансы
 
