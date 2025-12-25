https://crimea.ria.ru/20251225/putin-ii-budet-zamenyat-rabotnikov-v-torgovle-i-finansakh--putin-1151979684.html

Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников в ряде сфер, в том числе в оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности, госуправлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ.В то же время расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и создавать новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность, подчеркнул Путин.Президент отметил, что в ближайшие семь лет необходимо вовлечь в российскую экономику 12,2 миллиона человек.В четверг в Кремле проходит итоговое заседание Государственного совета России, на котором обсуждаются вопросы подготовки кадров для экономики страны. Особое внимание уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

