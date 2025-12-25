Рейтинг@Mail.ru
Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/protivnik-svo-krymchanina-podozrevayut-v-rabote-na-ukrainskuyu-spetssluzhbu-1151974990.html
Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу
Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу
Крымчанина подозревают в передаче данных о военном объекте под Ялтой. Добытую информацию мужчина мог отправить украинским спецслужбам через один из... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T13:51
2025-12-25T13:54
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
происшествия
суд
верховный суд крыма
украинские спецслужбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крымчанина подозревают в передаче данных о военном объекте под Ялтой. Добытую информацию мужчина мог отправить украинским спецслужбам через один из мессенджеров. Уголовное дело направят в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации ведомства, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем службы безопасности Украины.Находясь в одном из поселков городского округа Ялты, собрал информацию об оборонительном объекте, которую передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации, подчеркнули в прокуратуре.Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым, добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, новости крыма, крым, происшествия, суд, верховный суд крыма, украинские спецслужбы
Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу

Крымчанин ответит перед судом по обвинению в государственной измене – прокуратура

13:51 25.12.2025 (обновлено: 13:54 25.12.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крымчанина подозревают в передаче данных о военном объекте под Ялтой. Добытую информацию мужчина мог отправить украинским спецслужбам через один из мессенджеров. Уголовное дело направят в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации ведомства, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем службы безопасности Украины.
"Он получил от куратора задание, согласно которому должен был осуществить сбор сведений о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений", – сказано в сообщении.
Находясь в одном из поселков городского округа Ялты, собрал информацию об оборонительном объекте, которую передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации, подчеркнули в прокуратуре.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым, добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму
 
Прокуратура Республики КрымНовости КрымаКрымПроисшествияСудВерховный суд КрымаУкраинские спецслужбы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42В Ростовской области после атаки ВСУ прогремели взрывы
14:32Умерла Вера Алентова
14:22Шесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилей
14:16Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
14:11В Кремле изучают мирный план по Украине после визита Дмитриева в США
14:05Крымский мост после открытия движения: что происходит на объекте
13:51Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу
13:39Площадь Ленина в Симферополе отремонтируют в новом году - мэр
13:35"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы
13:26Крымский мост снова открыт для проезда
13:22В Симферополе почтили память воинов-афганцев
13:11В Севастополе отбой воздушной тревоги
13:06В Новороссийске объявили ракетную опасность
13:03Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
12:55В Калужской области агент Киева готовил серию терактов на газохранилище
12:45Крымский мост закрыт для движения
12:43Воздушную тревогу объявили в Севастополе
12:33После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое
12:26Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
12:20В Севастополе вынесли приговор за порчу объекта археологического наследия
Лента новостейМолния