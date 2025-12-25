https://crimea.ria.ru/20251225/protivnik-svo-krymchanina-podozrevayut-v-rabote-na-ukrainskuyu-spetssluzhbu-1151974990.html

Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу

Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Противник СВО: крымчанина подозревают в работе на украинскую спецслужбу

25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крымчанина подозревают в передаче данных о военном объекте под Ялтой. Добытую информацию мужчина мог отправить украинским спецслужбам через один из мессенджеров. Уголовное дело направят в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации ведомства, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем службы безопасности Украины.Находясь в одном из поселков городского округа Ялты, собрал информацию об оборонительном объекте, которую передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации, подчеркнули в прокуратуре.Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым, добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ12 лет за госизмену: россиянка передавала ВСУ данные о военных в Крыму

