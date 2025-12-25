Рейтинг@Mail.ru
Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
В Щекино Тульской области горит производственный цех, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T16:51
2025-12-25T16:53
тульская область
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Щекино Тульской области горит производственный цех, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Из горящего здания эвакуированы 12 человек. К месту возгорания выдвинулся пожарный поезд.От МЧС России к тушению привлекли 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Наращивание сил и средств для ликвидации возгорания продолжается, отметили в ведомстве.
тульская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
тульская область, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши

В Тульской области горит производственный цех на площади 4500 квадратных метров – МЧС

16:51 25.12.2025 (обновлено: 16:53 25.12.2025)
 
© МЧС Тульской областиВ Тульской области загорелся производственный цех по изготовлению сендвич-панелей
В Тульской области загорелся производственный цех по изготовлению сендвич-панелей
© МЧС Тульской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Щекино Тульской области горит производственный цех, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В городе Щекино горит здание цеха по производству сендвич-панелей… Площадь пожара увеличилась до 4500 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 1500 квадратах", - говорится в сообщении.
Из горящего здания эвакуированы 12 человек. К месту возгорания выдвинулся пожарный поезд.
От МЧС России к тушению привлекли 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Наращивание сил и средств для ликвидации возгорания продолжается, отметили в ведомстве.
© МЧС Тульской областиВ Тульской области загорелся производственный цех по изготовлению сендвич-панелей
В Тульской области загорелся производственный цех по изготовлению сендвич-панелей
© МЧС Тульской области
В Тульской области загорелся производственный цех по изготовлению сендвич-панелей
Тульская областьПожарПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
