Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
2025-12-25T16:51
2025-12-25T16:51
2025-12-25T16:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Щекино Тульской области горит производственный цех, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Из горящего здания эвакуированы 12 человек. К месту возгорания выдвинулся пожарный поезд.От МЧС России к тушению привлекли 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Наращивание сил и средств для ликвидации возгорания продолжается, отметили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в центре Ялты – что известноБолее 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуВ Севастополе вспыхнул частный дом - пострадали два человека
16:51 25.12.2025 (обновлено: 16:53 25.12.2025)