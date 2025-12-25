https://crimea.ria.ru/20251225/proizvodstvennyy-tsekh-pylaet-pod-tuloy--obrushilos-1500-kvadratov-kryshi-1151986894.html

Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Щекино Тульской области горит производственный цех, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Из горящего здания эвакуированы 12 человек. К месту возгорания выдвинулся пожарный поезд.От МЧС России к тушению привлекли 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Наращивание сил и средств для ликвидации возгорания продолжается, отметили в ведомстве.

