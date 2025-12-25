Рейтинг@Mail.ru
После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое - РИА Новости Крым, 25.12.2025
После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое
После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое - РИА Новости Крым, 25.12.2025
После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Всего в тушении задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено, пострадавших нет, добавили в оперштабе.В ночь на четверг ВСУ атаковали дронами порт Темрюка. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Изначально сообщалось, что огонь охватил около 2000 квадратных метров.Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.Также ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – были возгорания на территории промзоны.
После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое

12:33 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Площадь возгорания в порту Темрюка увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Горят два резервуара с нефтепродуктами. С утра к месту для помощи в ликвидации ЧП прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Всего в тушении задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено, пострадавших нет, добавили в оперштабе.
В ночь на четверг ВСУ атаковали дронами порт Темрюка. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Изначально сообщалось, что огонь охватил около 2000 квадратных метров.
Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.
Также ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – были возгорания на территории промзоны.
