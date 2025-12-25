https://crimea.ria.ru/20251225/posle-udara-vsu-port-temryuka-v-ogne---ploschad-pozhara-vyrosla-vdvoe-1151972232.html
После удара ВСУ порт Темрюка в огне - площадь пожара выросла вдвое
Площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Площадь пожара в порту Темрюка после атаки ВСУ выросла до четырех тысяч квадратных метров, горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Всего в тушении задействовано 99 человек и 26 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено, пострадавших нет, добавили в оперштабе.В ночь на четверг ВСУ атаковали дронами порт Темрюка. В результате загорелись резервуары с нефтепродуктами. Изначально сообщалось, что огонь охватил около 2000 квадратных метров.Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.Также ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – были возгорания на территории промзоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без светаВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
