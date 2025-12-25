https://crimea.ria.ru/20251225/posle-udara-vsu-po-portu-temryuk-gorit-neft--pozhar-na-2000-kvadratov-1151959806.html
После удара ВСУ в порту Темрюк горит нефть – пожар на 2000 "квадратов"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами – огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, проинформировали в краевом оперштабе. По предварительной информации, пострадавших нет.Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали, подчеркнули в оперштабе.Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.Также ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – были возгорания на территории промзоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:10 25.12.2025 (обновлено: 06:27 25.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами – огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров", – сказано в сообщении.
В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, проинформировали в краевом оперштабе. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона – пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали, подчеркнули в оперштабе.
Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться", – проинформировал глава региона.
Утром в понедельник стало известно, что два судна и два причала повреждены
в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. 22 декабря горел танкер и причал.
Также
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Буденновск Ставропольского края – были возгорания на территории промзоны.
