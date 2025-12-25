https://crimea.ria.ru/20251225/posle-ataki-vsu-v-khersonskoy-oblasti-bolee-60-tysyach-chelovek-bez-sveta-1151969679.html
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 25.12.2025
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово" в Херсонской области, без света остались более 60 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T11:42
2025-12-25T11:42
2025-12-25T11:42
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу
новости
новости сво
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151969502_0:208:960:748_1920x0_80_0_0_c2a47baa2f92c63161cbef4a838e9f06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово" в Херсонской области, без света остались более 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Он добавил, что социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, системы жизнеобеспечения работают.Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами .Двумя днями ранее в Херсонской области также без света после удара ВСУ остались 60 тысяч абонентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без светаЧасть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогодыЧасть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151969502_0:28:960:748_1920x0_80_0_0_6c93f1b6bd2e03a75fc42294d4a322ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, новости, новости сво, электричество
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ