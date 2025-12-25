Рейтинг@Mail.ru
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 25.12.2025
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово" в Херсонской области, без света остались более 60 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T11:42
2025-12-25T11:42
владимир сальдо
херсонская область
атаки всу
новости
новости сво
электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово" в Херсонской области, без света остались более 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Он добавил, что социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, системы жизнеобеспечения работают.Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами .Двумя днями ранее в Херсонской области также без света после удара ВСУ остались 60 тысяч абонентов.
херсонская область
Новости
владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, новости, новости сво, электричество
После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света

В Херсонской области более 60 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

11:42 25.12.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово"
ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции Виноградово
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово" в Херсонской области, без света остались более 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"Без электроснабжения остались более 60 тысяч человек в Алешкинском, Голопристанском, Каланчакском, Каховском, Скадовском и Чаплинском муниципальных округах", - написал Сальдо.
Он добавил, что социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, системы жизнеобеспечения работают.
Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами .
Двумя днями ранее в Херсонской области также без света после удара ВСУ остались 60 тысяч абонентов.
Владимир СальдоХерсонская областьАтаки ВСУНовостиНовости СВОЭлектричество
 
