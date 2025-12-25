https://crimea.ria.ru/20251225/posle-ataki-vsu-v-khersonskoy-oblasti-bolee-60-tysyach-chelovek-bez-sveta-1151969679.html

После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света

После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света - РИА Новости Крым, 25.12.2025

После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света

Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово" в Херсонской области, без света остались более 60 тысяч человек. Об этом РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T11:42

2025-12-25T11:42

2025-12-25T11:42

владимир сальдо

херсонская область

атаки всу

новости

новости сво

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151969502_0:208:960:748_1920x0_80_0_0_c2a47baa2f92c63161cbef4a838e9f06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Украинские формирования снова нанесли удар по трансформаторной подстанции "Виноградово" в Херсонской области, без света остались более 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Он добавил, что социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, системы жизнеобеспечения работают.Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами .Двумя днями ранее в Херсонской области также без света после удара ВСУ остались 60 тысяч абонентов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без светаЧасть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогодыЧасть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, атаки всу, новости, новости сво, электричество