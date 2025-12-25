Под Судаком завершена реконструкция КОС

https://crimea.ria.ru/20251225/pod-sudakom-zavershena-rekonstruktsiya-kos-1151981390.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В судакском поселке Миндальное завершена реконструкция канализационных очистных сооружений. Об этом проинформировал в четверг председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, модернизация позволила увеличить мощность очистки до 15 тысяч кубометров в сутки. Обновленные мощности позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.Гоцанюк ранее анонсировал запуск КОС в Миндальном до конца года, а также в поселке Утес, расположенном в районе Алушты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работыКогда построят канализационный коллектор в БалаклавеКогда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
