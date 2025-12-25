Рейтинг@Mail.ru
Под Судаком завершена реконструкция КОС - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Под Судаком завершена реконструкция КОС
В судакском поселке Миндальное завершена реконструкция канализационных очистных сооружений. Об этом проинформировал в четверг председатель Совмина Крыма Юрий... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В судакском поселке Миндальное завершена реконструкция канализационных очистных сооружений. Об этом проинформировал в четверг председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По его словам, модернизация позволила увеличить мощность очистки до 15 тысяч кубометров в сутки. Обновленные мощности позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.Гоцанюк ранее анонсировал запуск КОС в Миндальном до конца года, а также в поселке Утес, расположенном в районе Алушты.
строительство кос в крыму, судак, крым, новости крыма, юрий гоцанюк, водоснабжение, водоотведение
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В судакском поселке Миндальное завершена реконструкция канализационных очистных сооружений. Об этом проинформировал в четверг председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. В настоящее время завершены комплексные пуско-наладочные работы на чистой воде", – написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, модернизация позволила увеличить мощность очистки до 15 тысяч кубометров в сутки. Обновленные мощности позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
Гоцанюк ранее анонсировал запуск КОС в Миндальном до конца года, а также в поселке Утес, расположенном в районе Алушты.
