"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран ЕС
2025-12-25T19:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. "Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.О причинах приостановки наземной доставки не сообщается.При этом возобновлен прием международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад.На сайте "Почты России" размещен список, который поможет проверить статус доставки в интересующую страну. Некоторые из них не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения и невозможности использования транзитных маршрутов. Доставка в другие страны потребует больше времени, чем обычно, отмечается на сайте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
