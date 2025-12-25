https://crimea.ria.ru/20251225/pochta-rossii-priostanovila-nazemnuyu-dostavku-v-pyat-stran-es-1151991241.html

"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран ЕС

"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. "Почта России" временно приостановила наземную доставку в Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.О причинах приостановки наземной доставки не сообщается.При этом возобновлен прием международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад.На сайте "Почты России" размещен список, который поможет проверить статус доставки в интересующую страну. Некоторые из них не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения и невозможности использования транзитных маршрутов. Доставка в другие страны потребует больше времени, чем обычно, отмечается на сайте.

