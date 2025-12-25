https://crimea.ria.ru/20251225/ploschad-lenina-v-simferopole-otremontiruyut-v-novom-godu---mer-1151974440.html

Площадь Ленина в Симферополе отремонтируют в новом году - мэр

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Плиточное покрытие на центральной площади Симферополя – площади Ленина – приведут в порядок в следующем году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава столичной администрации Михаил Афанасьев,По его словам, речь идет о ремонтных работах. Что касается украшения центральной городской площади к Новому году, Афанасьев сообщил, что частично в этой работе приняли участие частные организации."Сегодня я могу смело сказать, что центральная площадь города Симферополя украшена красивее всех. На территории Российской Федерации наша елка самая лучшая, и новогодняя инсталляция в Симферополе самая лучшая, и жители об этом постоянно говорят, что очень приятно", - сказал глава администрации.В 2021 году в Симферополе начали ремонт площади Ленина, сроки их завершения неоднократно переносились из-за нерасторопности подрядчика. Позже из-за претензий, выдвинутых к качеству укладки плитки, было принято решение о демонтаже покрытия и проведении работ заново. В настоящий момент жители города стали обращать внимание на то, что новая плитка во многих местах снова "съезжает".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат строительство канализации в Старом городе СимферополяБолее 40 километров уличного освещения восстановили за год в СимферополеБлагоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы

