Рейтинг@Mail.ru
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль отменены - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/ogranicheniya-na-nochnye-vylety-iz-rossii-v-izrail-otmeneny-1151992624.html
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль отменены
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль отменены - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль отменены
Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T20:07
2025-12-25T20:07
россия
израиль
росавиация
новости
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717568_0:95:1620:1006_1920x0_80_0_0_3974ca61433fe261126d8a925f33ed1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров, отметили в Росавиации.В агентства уточнили, что решение было принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовано с заинтересованными ведомствами.Впервые ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака были введены в октябре 2024 года в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. С тех пор запрет неоднократно продлевался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717568_165:0:1605:1080_1920x0_80_0_0_256f9706bb67c9648ae54adeb9c77358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, израиль, росавиация, новости, авиация
Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль отменены

Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из РФ в Израиль

20:07 25.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.
"Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 МСК из аэропортов России в аэропорты Израиля", - говорится в сообщении.
Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров, отметили в Росавиации.
В агентства уточнили, что решение было принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовано с заинтересованными ведомствами.
Впервые ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака были введены в октябре 2024 года в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. С тех пор запрет неоднократно продлевался.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияИзраильРосавиацияНовостиАвиация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:44Объем выполненных строительных работ в Крыму увеличился на 46%
21:36В Севастополе у семьи бывшего военного пытаются забрать квартиру
21:30В Симферополе появится школа парусного спорта
21:19Что сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнение
21:09Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый год
20:59Снежные забавы: активности для детей в Симферополе на время каникул
20:46В Севастополе в этом году 62 безработных открыли свой бизнес
20:31В Севастополе отреставрируют неизвестную картину Дейнеки
20:16Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах
20:07Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль отменены
19:54Чего ялтинцам не хватает на Новый год – опрос
19:41Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов
19:30Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году
19:19"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран ЕС
19:05Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
18:59Черепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"
18:42В Крыму трое подростков "кинули" пенсионерку и нанявших их аферистов
18:32Сильный ветер обрушится на Севастополь уже в пятницу
18:21Рождество не по-православному: 25 декабря – праздник западных христиан
18:18Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность
Лента новостейМолния