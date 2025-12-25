Ограничения на ночные вылеты из России в Израиль отменены

https://crimea.ria.ru/20251225/ogranicheniya-na-nochnye-vylety-iz-rossii-v-izrail-otmeneny-1151992624.html

Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров, отметили в Росавиации.В агентства уточнили, что решение было принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовано с заинтересованными ведомствами.Впервые ограничения на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака были введены в октябре 2024 года в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. С тех пор запрет неоднократно продлевался.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

