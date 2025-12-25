https://crimea.ria.ru/20251225/obem-vypolnennykh-stroitelnykh-rabot-v-krymu-uvelichilsya-na-46-1151974299.html

Объем выполненных строительных работ в Крыму увеличился на 46%

Объем выполненных строительных работ в Крыму увеличился на 46% - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Объем выполненных строительных работ в Крыму увеличился на 46%

В Крыму подвели предварительные итоги года по региональному развитию. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подвели предварительные итоги года по региональному развитию. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Отмечается, что бюджет Крыма в 2025 году достиг рекордных показателей за 11 лет. Поступления составили 158,6 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом, рост составил почти 20%.Хорошие результаты и в стройотрасли. Объем выполненных строительных работ увеличился на 46,2%.Он добавил, что также растет инвестиционная привлекательность региона. Приток частных инвестиций увеличился на 23% и достиг 152 миллиардов рублей."Общий объем инвестиций в экономику республики с начала года составил более 210 миллиардов рублей, что на 10% превышает прошлогодние результаты", – подчеркнул председатель Совмина.Штаб правительственной комиссии по региональному развитию прошел под председательством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина.Ранее сообщалось, что бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько жители Крыма заплатят имущественных налоговБюджет Крыма на 2026 год принятВ Севастополе утвердили бюджет на 2026 год

