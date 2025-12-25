Рейтинг@Mail.ru
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/nyryaem-v-zimu-v-bakhchisarae-otkryli-samuyu-bolshuyu-gorku-v-krymu-1151967104.html
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
В Бахчисарае к Новому году открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T11:30
2025-12-25T11:30
крым
новости крыма
бахчисарай
виктор жиленко
туризм в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151092989_0:112:1192:782_1920x0_80_0_0_b04a38893723f8b72571aa736419ce3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к Новому году открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов в регионе Виктор Жиленко.Всего в парке миниатюр сейчас восемь горок по 15 метров, а также 30 ватрушек. Расположены они под открытым небом. У горок специальное тюбинговое покрытие, скольжение идентично хорошему катку, словно на лыжном курорте.Также в Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России, сообщал ранее Виктор Жиленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоВ Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумБесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151092989_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_371c0963828d5ea1bb1ce4598cff5ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, бахчисарай, виктор жиленко, туризм в крыму, крым курортный
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму

В Бахчисарае открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку

11:30 25.12.2025
 
© Фото предоставлено Виктором ЖиленкоТюбинговая горка
Тюбинговая горка
© Фото предоставлено Виктором Жиленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к Новому году открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов в регионе Виктор Жиленко.

"Несмотря на отсутствие снега в Крыму, мы решили подарить людям горки, на которых можно кататься в любое время и не бояться промокнуть или замерзнуть. Пока горки будут открыты на новогодние праздники, а если аттракцион понравится посетителям, то горки оставим на более длительное время", -сообщил Жиленко.

Всего в парке миниатюр сейчас восемь горок по 15 метров, а также 30 ватрушек. Расположены они под открытым небом. У горок специальное тюбинговое покрытие, скольжение идентично хорошему катку, словно на лыжном курорте.
"Получается эффект полного погружения в снежное катание. Но при этом не требуется теплая одежда и особое снаряжение", - добавил руководитель сети экскурсионных объектов.
Также в Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России, сообщал ранее Виктор Жиленко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебство
В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум
Бесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
 
КрымНовости КрымаБахчисарайВиктор ЖиленкоТуризм в КрымуКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
11:42После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
11:30Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
11:20В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
11:08Аксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму
10:57Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
10:44В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
10:34Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту
10:27Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
10:13В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
10:06ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
09:49Севастопольцы рассказали о своих целях и планах на предстоящий год
09:36В Крыму детские пособия начислят досрочно
09:28В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей
09:11Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
08:48В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
08:27Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
08:09Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп
07:43Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
07:16141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния