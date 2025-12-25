https://crimea.ria.ru/20251225/nyryaem-v-zimu-v-bakhchisarae-otkryli-samuyu-bolshuyu-gorku-v-krymu-1151967104.html
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
В Бахчисарае к Новому году открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T11:30
2025-12-25T11:30
2025-12-25T11:30
крым
новости крыма
бахчисарай
виктор жиленко
туризм в крыму
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151092989_0:112:1192:782_1920x0_80_0_0_b04a38893723f8b72571aa736419ce3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к Новому году открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов в регионе Виктор Жиленко.Всего в парке миниатюр сейчас восемь горок по 15 метров, а также 30 ватрушек. Расположены они под открытым небом. У горок специальное тюбинговое покрытие, скольжение идентично хорошему катку, словно на лыжном курорте.Также в Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России, сообщал ранее Виктор Жиленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоВ Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумБесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой
крым
бахчисарай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151092989_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_371c0963828d5ea1bb1ce4598cff5ae6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, бахчисарай, виктор жиленко, туризм в крыму, крым курортный
Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
В Бахчисарае открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку