Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму

Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму

В Бахчисарае к Новому году открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Бахчисарае к Новому году открыли самую большую в Крыму тюбинговую горку для катания на "ватрушках". Об этом РИА Новости Крым рассказал член комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму, руководитель сети экскурсионных объектов в регионе Виктор Жиленко.Всего в парке миниатюр сейчас восемь горок по 15 метров, а также 30 ватрушек. Расположены они под открытым небом. У горок специальное тюбинговое покрытие, скольжение идентично хорошему катку, словно на лыжном курорте.Также в Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России, сообщал ранее Виктор Жиленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта готовится к Новому году: власти пообещали туристам волшебствоВ Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумБесплатный зоопарк для детей участников СВО: что взять с собой

