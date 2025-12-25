https://crimea.ria.ru/20251225/novye-obschestvennye-territorii-poyavyatsya-v-simferopole-v-2026-godu-1151978947.html

Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году

Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году

В новом году в Симферополе появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T19:30

2025-12-25T19:30

2025-12-25T19:30

крым

новости крыма

симферополь

михаил афанасьев

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1a/1128369179_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_1581e63d4203d4003cf508de544cac62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новом году в Симферополе появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.Он подчеркнул, что при благоустройстве будут учтены все вопросы, связанные с водоотведением, и другие пожелания жителей ближайшего микрорайона.Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительство и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство общественных пространств и работа МУП КрымаВ Симферополе начали ремонт сквера РеспубликиВ Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, михаил афанасьев, благоустройство