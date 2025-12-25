Рейтинг@Mail.ru
Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году
Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году
В новом году в Симферополе появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новом году в Симферополе появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.Он подчеркнул, что при благоустройстве будут учтены все вопросы, связанные с водоотведением, и другие пожелания жителей ближайшего микрорайона.Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительство и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Новые общественные территории появятся в Симферополе в 2026 году

19:30 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новом году в Симферополе появятся новые благоустроенные общественные пространства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.
"в следующий году мы будем благоустраивать территорию вдоль реки Абдалка – от улицы Кечкеметской до Титова. Это тоже абсолютно новая территория. Там у нас расположена республиканская детская больница. Уверен, что должно получиться очень хорошее общественное пространство", - анонсировал Афанасьев.
Он подчеркнул, что при благоустройстве будут учтены все вопросы, связанные с водоотведением, и другие пожелания жителей ближайшего микрорайона.
"В части общественных территорий у нас, конечно же, есть еще задачи благоустраивать и другие зоны. Сквер Дыбенко у нас тоже требует ремонта, да и другие общественные пространства. Сейчас будем смотреть по наличию финансового ресурса. И в случае, если он у нас будет, конечно, мы будем благоустраивать что-то еще", – сказал мэр .
Бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительство и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Благоустройство общественных пространств и работа МУП Крыма
В Симферополе начали ремонт сквера Республики
В Детском парке Симферополя появится пешеходный фонтан
 
