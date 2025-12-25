https://crimea.ria.ru/20251225/novosti-svo-kiev-poteryal-za-sutki-pochti-1500-boevikov-1151972916.html
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
Армия России продвигается в зоне проведения СВО и продолжает зачистку окруженного противника в городе Димитров в ДНР. За сутки ВСУ потеряли почти 1500 боевиков... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T13:03
2025-12-25T13:03
2025-12-25T13:25
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Армия России продвигается в зоне проведения СВО и продолжает зачистку окруженного противника в городе Димитров в ДНР. За сутки ВСУ потеряли почти 1500 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районах трех населенных пунктов ВСУ потеряли до 265 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка ДНР. Противник потерял более 215 военнослужащих.Группировкой войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах 11 населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_349f256831102c28e58fc8b4ddb5b1fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
Новости СВО – киевский режим потерял за сутки почти 1500 боевиков
13:03 25.12.2025 (обновлено: 13:25 25.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Армия России продвигается в зоне проведения СВО и продолжает зачистку окруженного противника в городе Димитров в ДНР. За сутки ВСУ потеряли почти 1500 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районах трех населенных пунктов ВСУ потеряли до 265 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск
в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское
в ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка ДНР. Противник потерял более 215 военнослужащих.
Группировкой войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах 11 населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.