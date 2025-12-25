Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков
Армия России продвигается в зоне проведения СВО и продолжает зачистку окруженного противника в городе Димитров в ДНР. За сутки ВСУ потеряли почти 1500 боевиков... РИА Новости Крым, 25.12.2025
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Армия России продвигается в зоне проведения СВО и продолжает зачистку окруженного противника в городе Димитров в ДНР. За сутки ВСУ потеряли почти 1500 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районах трех населенных пунктов ВСУ потеряли до 265 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка ДНР. Противник потерял более 215 военнослужащих.Группировкой войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах 11 населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВО: Киев потерял за сутки почти 1500 боевиков

Новости СВО – киевский режим потерял за сутки почти 1500 боевиков

13:03 25.12.2025 (обновлено: 13:25 25.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Армия России продвигается в зоне проведения СВО и продолжает зачистку окруженного противника в городе Димитров в ДНР. За сутки ВСУ потеряли почти 1500 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение противнику в районах трех населенных пунктов ВСУ потеряли до 265 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка ДНР. Противник потерял более 215 военнослужащих.
Группировкой войск "Центр" продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах 11 населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника составили более 440 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
