https://crimea.ria.ru/20251225/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-postavili-novyy-rekord-1151986385.html
Международные резервы России поставили новый рекорд
Международные резервы России поставили новый рекорд - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Международные резервы России поставили новый рекорд
Международные резервы РФ составили $752,6 млрд и обновили рекорд. За неделю активы увеличившись на $11,6 млрд, говорится в материалах Банка России. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T16:44
2025-12-25T16:44
2025-12-25T16:44
россия
экономика
банк россии
рубль
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Международные резервы РФ составили $752,6 млрд и обновили рекорд. За неделю активы увеличившись на $11,6 млрд, говорится в материалах Банка России.Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.Ранее в МИД РФ завили, что заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения.По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активовБудут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФКонфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, банк россии, рубль, новости
Международные резервы России поставили новый рекорд
Иностранные активы России составили более 753 миллиарда долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Международные резервы РФ составили $752,6 млрд и обновили рекорд. За неделю активы увеличившись на $11,6 млрд, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 19 декабря 2025 года составили 752,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,6 млрд долларов США, или на 1,6%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Ранее в МИД РФ завили, что заморозка
российских активов стала признанием ЕС своего поражения.
По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: