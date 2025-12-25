https://crimea.ria.ru/20251225/mezhdunarodnye-rezervy-rossii-postavili-novyy-rekord-1151986385.html

Международные резервы России поставили новый рекорд

Международные резервы России поставили новый рекорд

2025-12-25T16:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Международные резервы РФ составили $752,6 млрд и обновили рекорд. За неделю активы увеличившись на $11,6 млрд, говорится в материалах Банка России.Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.Ранее в МИД РФ завили, что заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения.По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активовБудут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФКонфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс

