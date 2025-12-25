Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России поставили новый рекорд - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Международные резервы России поставили новый рекорд
Международные резервы России поставили новый рекорд
Международные резервы России поставили новый рекорд
Международные резервы РФ составили $752,6 млрд и обновили рекорд. За неделю активы увеличившись на $11,6 млрд, говорится в материалах Банка России. РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T16:44
2025-12-25T16:44
россия
экономика
банк россии
рубль
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Международные резервы РФ составили $752,6 млрд и обновили рекорд. За неделю активы увеличившись на $11,6 млрд, говорится в материалах Банка России.Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.Ранее в МИД РФ завили, что заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения.По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.
россия, экономика, банк россии, рубль, новости
Международные резервы России поставили новый рекорд

Иностранные активы России составили более 753 миллиарда долларов

16:44 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Международные резервы РФ составили $752,6 млрд и обновили рекорд. За неделю активы увеличившись на $11,6 млрд, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 19 декабря 2025 года составили 752,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,6 млрд долларов США, или на 1,6%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Ранее в МИД РФ завили, что заморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения.
По словам Захаровой, распоряжение суверенными активами Российской Федерации без ее согласия – будь то бессрочная блокировка, изъятие или попытка представить де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права.
Читайте также на РИА Новости Крым:
МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов
Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ
Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
 
