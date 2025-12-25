Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения
В Крыму приставы обеспечили исполнение 70 судебных актов по антитеррору в школах – ФССП
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Приставы обеспечили исполнение 70 судебных актов в связи с нарушениями по антитеррористической защищенности в школах Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.
"Только с начала этого года сотрудники спецотделения судебных приставов по Крыму и Севастополю обеспечили исполнение 70 судебных актов, направленных на укрепление защиты школ и дошкольных учреждений", – проинформировали в ведомстве.
В частности, приставы проверили исполнение требования закона в школах Бахчисарайского района. В ряде случаев пришлось применялись меры принудительного исполнения в виде предупреждения об уголовной ответственности, а также привлечении должников к административной ответственности. Нарушения исправлены, добавили в пресс-службе.
"На 17 объектах устранены нарушения по антитеррору. Установили ограждения, видеонаблюдение и системы пожаротушения, системы контроля и управления доступом. Из муниципального бюджета на все эти мероприятия мы затратили около 60 млн рублей, за счет Республики Крым – около 100 млн рублей", – цитирует пресс-служба директора Центра по обслуживанию муниципальных учреждений образования Бахчисарайского района Ризу Аппазова.
В настоящее время в Крыму все 518 школ оснащены тревожными кнопками, 490 школ – металлодетекторами и 479 – ограждениями по периметру, сообщали ранее в республиканском минобразования.
