Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Приставы обеспечили исполнение 70 судебных актов в связи с нарушениями по антитеррористической защищенности в школах Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.В частности, приставы проверили исполнение требования закона в школах Бахчисарайского района. В ряде случаев пришлось применялись меры принудительного исполнения в виде предупреждения об уголовной ответственности, а также привлечении должников к административной ответственности. Нарушения исправлены, добавили в пресс-службе.В настоящее время в Крыму все 518 школ оснащены тревожными кнопками, 490 школ – металлодетекторами и 479 – ограждениями по периметру, сообщали ранее в республиканском минобразования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублейУберечь детей от терактов: советы экспертаПочти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой

