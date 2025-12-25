Рейтинг@Mail.ru
Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения
Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения
Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения
Приставы обеспечили исполнение 70 судебных актов в связи с нарушениями по антитеррористической защищенности в школах Крыма. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T16:36
2025-12-25T16:36
крым
антитеррор
безопасность республики крым и севастополя
дети
школа
общество
федеральная служба судебных приставов (фссп)
новости крыма
бахчисарайский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Приставы обеспечили исполнение 70 судебных актов в связи с нарушениями по антитеррористической защищенности в школах Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.В частности, приставы проверили исполнение требования закона в школах Бахчисарайского района. В ряде случаев пришлось применялись меры принудительного исполнения в виде предупреждения об уголовной ответственности, а также привлечении должников к административной ответственности. Нарушения исправлены, добавили в пресс-службе.В настоящее время в Крыму все 518 школ оснащены тревожными кнопками, 490 школ – металлодетекторами и 479 – ограждениями по периметру, сообщали ранее в республиканском минобразования.
Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения

В Крыму приставы обеспечили исполнение 70 судебных актов по антитеррору в школах – ФССП

16:36 25.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЦентральный вход в общеобразовательную среднюю школу в Симферополе
Центральный вход в общеобразовательную среднюю школу в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Приставы обеспечили исполнение 70 судебных актов в связи с нарушениями по антитеррористической защищенности в школах Крыма. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.
"Только с начала этого года сотрудники спецотделения судебных приставов по Крыму и Севастополю обеспечили исполнение 70 судебных актов, направленных на укрепление защиты школ и дошкольных учреждений", – проинформировали в ведомстве.
В частности, приставы проверили исполнение требования закона в школах Бахчисарайского района. В ряде случаев пришлось применялись меры принудительного исполнения в виде предупреждения об уголовной ответственности, а также привлечении должников к административной ответственности. Нарушения исправлены, добавили в пресс-службе.
"На 17 объектах устранены нарушения по антитеррору. Установили ограждения, видеонаблюдение и системы пожаротушения, системы контроля и управления доступом. Из муниципального бюджета на все эти мероприятия мы затратили около 60 млн рублей, за счет Республики Крым – около 100 млн рублей", – цитирует пресс-служба директора Центра по обслуживанию муниципальных учреждений образования Бахчисарайского района Ризу Аппазова.
В настоящее время в Крыму все 518 школ оснащены тревожными кнопками, 490 школ – металлодетекторами и 479 – ограждениями по периметру, сообщали ранее в республиканском минобразования.
