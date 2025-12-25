Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост снова открыт для проезда - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
13:26 25.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
