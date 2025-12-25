https://crimea.ria.ru/20251225/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-chetverga-1151987821.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру четверга у досмотровых пунктов сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Днем в четверг транспортный переход через Керченский пролив закрыли для движения транспорта. После запуска движения в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояло 50 автомобилей.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

