Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251225/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-chetverga-1151987821.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
У Крымского моста к вечеру четверга у досмотровых пунктов сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T17:09
2025-12-25T17:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру четверга у досмотровых пунктов сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Днем в четверг транспортный переход через Керченский пролив закрыли для движения транспорта. После запуска движения в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояло 50 автомобилей.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга

Крымский мост сейчас 0 со стороны Керчи в очереди стоят 35 машин

17:09 25.12.2025 (обновлено: 17:10 25.12.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру четверга у досмотровых пунктов сохраняется очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 35 транспортных средств", - сказано в сообщении на 17:00.

При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Днем в четверг транспортный переход через Керченский пролив закрыли для движения транспорта. После запуска движения в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояло 50 автомобилей.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Суд выселил Долину из квартиры
17:09Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:01Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям
16:51Производственный цех пылает под Тулой – обрушилось 1500 "квадратов" крыши
16:44Международные резервы России поставили новый рекорд
16:40В Бахчисарае семьи из числа реабилитированных получили новые квартиры
16:36Меры по антитеррору – в школах Крыма исправляют нарушения
16:20Житель США выиграл в лотерею 1,8 миллиарда долларов
16:11В России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
15:50Украину ждет всеобщая мобилизация
15:43Пятиметровые волны и обледенение кораблей – к Севастополю движется шторм
15:37Под Судаком завершена реконструкция КОС
15:32Вера Алентова – биография
15:22Путин: ИИ будет заменять работников в торговле и финансах 2:22
15:19Рейд в Севастополе снова открыт
15:12Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе
15:11Три новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму
15:06В Севастополе повторно остановили морской пассажирский транспорт
15:04Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
14:55В Алуште два десятка улиц остались без света
Лента новостейМолния