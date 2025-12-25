Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост после открытия движения: что происходит на объекте - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост после открытия движения: что происходит на объекте
Крымский мост после открытия движения: что происходит на объекте - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крымский мост после открытия движения: что происходит на объекте
На подъездах к Крымскому мосту начала собираться очередь при выезде на полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту начала собираться очередь при выезде на полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Около получаса назад движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено после временной остановки. Ранее в четверг транспортный переход через Керченский пролив закрыли для движения транспорта.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищен Крым в условиях СВО – ответ Аксенова"Крымавтодор" получит 6 млрд рублей на содержание дорогТуристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
14:05 25.12.2025 (обновлено: 14:12 25.12.2025)
 
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту начала собираться очередь при выезде на полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – говорится в сообщении.

Около получаса назад движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено после временной остановки. Ранее в четверг транспортный переход через Керченский пролив закрыли для движения транспорта.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
