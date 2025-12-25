https://crimea.ria.ru/20251225/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-razboy-s-krazhey-1151970052.html
Крымчанину вынесли приговор за разбой с кражей
В Крыму за разбойное нападение с избиением и кражей имущества на сумму свыше 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за разбойное нападение с избиением и кражей имущества на сумму свыше 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По информации ведомства, инцидент произошел в январе прошлого года на территории одного из садоводческих кооперативов в Сакском районе полуострова.Подсудимый избил потерпевшего и завладел его имуществом на сумму свыше 66 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками органов внутренних дел.Как уточнили в надзорном ведомстве, подсудимый действовал совместно с другими лицами, уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.Ранее сообщалось, что трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории трое парней избили мужчинуВ Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксуНакинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира
