Крымчанину вынесли приговор за разбой с кражей - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крымчанину вынесли приговор за разбой с кражей
Крымчанину вынесли приговор за разбой с кражей - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крымчанину вынесли приговор за разбой с кражей
В Крыму за разбойное нападение с избиением и кражей имущества на сумму свыше 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.12.2025
приговор, крым, новости крыма, закон и право, прокуратура республики крым, правосудие, разбой, кража
Крымчанину вынесли приговор за разбой с кражей

В Крыму за разбой с кражей имущества на 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии

12:04 25.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за разбойное нападение с избиением и кражей имущества на сумму свыше 66 тысяч рублей мужчина получил шесть лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По информации ведомства, инцидент произошел в январе прошлого года на территории одного из садоводческих кооперативов в Сакском районе полуострова.
Подсудимый избил потерпевшего и завладел его имуществом на сумму свыше 66 тысяч рублей, но был задержан сотрудниками органов внутренних дел.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Как уточнили в надзорном ведомстве, подсудимый действовал совместно с другими лицами, уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что трое жителей Крыма пойдут под суд за разбойное нападение на семью, совершенное 11 лет назад.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории трое парней избили мужчину
В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу
Накинулся с ножницами - в Севастополе задержали автобусного дебошира
 
