https://crimea.ria.ru/20251225/krym-v-liderakh-po-chislu-attestovannykh-ekskursovodov-1151962605.html

Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов

Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов

Крым стал лидером среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов. Как сообщает пресс-служба регионального минкурортов, в республике... РИА Новости Крым, 25.12.2025

2025-12-25T19:41

2025-12-25T19:41

2025-12-25T19:41

крым

новости крыма

сергей ганзий

экскурсии

минкурортов крыма

туризм в крыму

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/03/1149182642_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_eeec0f263ca194c6ac779a39b1924b80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым стал лидером среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов. Как сообщает пресс-служба регионального минкурортов, в республике аттестовано 637 экскурсоводов и гидов.Экскурсовод, который успешно прошел аттестацию, может на законном основании проводить экскурсии, предоставляя туристам высококачественные услуги, отметили в профильном министерстве.При этом министр уточнил, что недобросовестные участники процесса, которые не прошли аттестацию и не обладают необходимым уровнем подготовки, еще имеются в регионе. И им в следующем году планируют "особое внимание", добавил он.Ранее сообщалось, что в 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Студенты в возрасте от 18 лет смогут официально проводить экскурсии в Крыму после прохождения аттестации, соответствующий закон об этом принят на заседании Государственного Совета Крыма.В феврале в Крыму было 482 аттестованных экскурсовода, в этой индустрии преимущественно работают женщины старше 50 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аттестация экскурсоводов и гидов в Крыму: как проходит и кому это нужноЧтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОТуризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей ганзий, экскурсии, минкурортов крыма, туризм в крыму, крым курортный