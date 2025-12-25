Рейтинг@Mail.ru
Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов
Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов
Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов
Крым стал лидером среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов. Как сообщает пресс-служба регионального минкурортов, в республике... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым стал лидером среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов. Как сообщает пресс-служба регионального минкурортов, в республике аттестовано 637 экскурсоводов и гидов.Экскурсовод, который успешно прошел аттестацию, может на законном основании проводить экскурсии, предоставляя туристам высококачественные услуги, отметили в профильном министерстве.При этом министр уточнил, что недобросовестные участники процесса, которые не прошли аттестацию и не обладают необходимым уровнем подготовки, еще имеются в регионе. И им в следующем году планируют "особое внимание", добавил он.Ранее сообщалось, что в 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Студенты в возрасте от 18 лет смогут официально проводить экскурсии в Крыму после прохождения аттестации, соответствующий закон об этом принят на заседании Государственного Совета Крыма.В феврале в Крыму было 482 аттестованных экскурсовода, в этой индустрии преимущественно работают женщины старше 50 лет.
Крым в лидерах по числу аттестованных экскурсоводов

В Крыму аттестовано 637 экскурсоводов - Минкурортов

19:41 25.12.2025
 
Екатерина Новожилова проводит экскурсию в Ливадийском дворце-музее
Екатерина Новожилова проводит экскурсию в Ливадийском дворце-музее
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крым стал лидером среди других регионов России по числу аттестованных экскурсоводов. Как сообщает пресс-служба регионального минкурортов, в республике аттестовано 637 экскурсоводов и гидов.
"По итогам 2025 года в Республике Крым прошли аттестацию и получили нагрудные бейджи 637 экскурсоводов (гидов) в том числе 20 гидов-переводчиков. На данный момент Республика Крым находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству аттестованных экскурсоводов", - говорится в сообщении.
Экскурсовод, который успешно прошел аттестацию, может на законном основании проводить экскурсии, предоставляя туристам высококачественные услуги, отметили в профильном министерстве.

"Курортный сезон показал высокий уровень подготовки наших экскурсоводов, чья методическая школа является одной из старейших и опытнейших в стране", - заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

При этом министр уточнил, что недобросовестные участники процесса, которые не прошли аттестацию и не обладают необходимым уровнем подготовки, еще имеются в регионе. И им в следующем году планируют "особое внимание", добавил он.
Ранее сообщалось, что в 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Студенты в возрасте от 18 лет смогут официально проводить экскурсии в Крыму после прохождения аттестации, соответствующий закон об этом принят на заседании Государственного Совета Крыма.
В феврале в Крыму было 482 аттестованных экскурсовода, в этой индустрии преимущественно работают женщины старше 50 лет.
