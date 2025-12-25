Рейтинг@Mail.ru
"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы - РИА Новости Крым, 25.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251225/krym-spas-podnyali-tri-flaga-na-vershine-beloy-skaly-1151970487.html
"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы
"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы - РИА Новости Крым, 25.12.2025
"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы
Специалисты "Крым-спас" подняли на вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря три флага в честь Дня спасателя Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151969137_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_05428a35f1873da13fd9aaa33a077af1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Специалисты "Крым-спас" подняли на вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря три флага в честь Дня спасателя Российской Федерации. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.На вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря были подняты флаги России, Крыма, "Крым-спас" и регионального отделения "Россоюзспас".Этот символический жест стал не только проявлением гордости за свою профессию, но и данью уважения тем, кто служит на благо общества и готов прийти на помощь в трудную минуту, уверены в МЧС Крыма.
"крым-спас", крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма
"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы

"Крым-спас" развернули три флага на высоте 325 метров в честь Дня спасателя РФ

13:35 25.12.2025 (обновлено: 13:38 25.12.2025)
 
© МЧС Республики КрымВ преддверии Дня спасателя Российской Федерации сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" подняли флаги на вершину Белой скалы
В преддверии Дня спасателя Российской Федерации сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС подняли флаги на вершину Белой скалы
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Специалисты "Крым-спас" подняли на вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря три флага в честь Дня спасателя Российской Федерации. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

"В преддверии Дня спасателя Российской Федерации сотрудники ГКУ РК "Крым-спас" подняли флаги на вершину Белой скалы", – сказано в сообщении.

© МЧС Республики КрымВ преддверии Дня спасателя Российской Федерации сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" подняли флаги на вершину Белой скалы
В преддверии Дня спасателя Российской Федерации сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС подняли флаги на вершину Белой скалы
© МЧС Республики Крым
В преддверии Дня спасателя Российской Федерации сотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" подняли флаги на вершину Белой скалы
На вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря были подняты флаги России, Крыма, "Крым-спас" и регионального отделения "Россоюзспас".

"Таким образом "Крым-спас" поздравили всех причастных с наступающим праздником – Днем спасателя Российской Федерации", – подчеркнули в министерстве.

Этот символический жест стал не только проявлением гордости за свою профессию, но и данью уважения тем, кто служит на благо общества и готов прийти на помощь в трудную минуту, уверены в МЧС Крыма.
