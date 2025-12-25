https://crimea.ria.ru/20251225/krym-spas-podnyali-tri-flaga-na-vershine-beloy-skaly-1151970487.html

"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалы

Специалисты "Крым-спас" подняли на вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря три флага в честь Дня спасателя Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Специалисты "Крым-спас" подняли на вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря три флага в честь Дня спасателя Российской Федерации. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.На вершину Белой скалы высотой 325 метров над уровнем моря были подняты флаги России, Крыма, "Крым-спас" и регионального отделения "Россоюзспас".Этот символический жест стал не только проявлением гордости за свою профессию, но и данью уважения тем, кто служит на благо общества и готов прийти на помощь в трудную минуту, уверены в МЧС Крыма.

