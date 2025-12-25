Рейтинг@Mail.ru
Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту
Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту
В Крым направят 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Распоряжение от 23 декабря 2025 РИА Новости Крым, 25.12.2025
ремонт и строительство дорог в крыму
дороги крыма
финансирование
правительство россии
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крым направят 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Распоряжение от 23 декабря 2025 года №3972-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сказано на официальном сайте кабмина.Средства позволят продолжить работы на трассе Е-105, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Благодаря выделенному финансированию начнется строительство очередного 16-километрового участка этой дороги, уточнили в правительстве.Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Накануне в пресс-службе компании-подрядчика АО "ВАД" РИА Новости Крым сообщили, что объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%.Кроме того, стало известно, что предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки.Более того, Крыму направят 10 миллиардов рублей на приведение дорог в нормативное состояние. Это позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативном состоянии с 46,64% (по состоянию на 2025 год) до 51%.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировалиВ Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеляДорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО
ремонт и строительство дорог в крыму, дороги крыма, финансирование, правительство россии, новости крыма, крым
Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту

В Крым направят 4,2 млрд рублей на строительство автодороги через Симферополь и Ялту

10:34 25.12.2025
 
© РИА Новости КрымРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крым направят 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Распоряжение от 23 декабря 2025 года №3972-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сказано на официальном сайте кабмина.
"До конца 2025 года Республика Крым получит более 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения", – сказано в сообщении.
Средства позволят продолжить работы на трассе Е-105, идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Благодаря выделенному финансированию начнется строительство очередного 16-километрового участка этой дороги, уточнили в правительстве.
Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Накануне в пресс-службе компании-подрядчика АО "ВАД" РИА Новости Крым сообщили, что объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%.
Кроме того, стало известно, что предприятие "Крымавтодор" получит 6 миллиардов рублей в следующем году на ямочный ремонт, грейдирование, установку дорожных знаков и светофоров, остановок и нанесение разметки.
Более того, Крыму направят 10 миллиардов рублей на приведение дорог в нормативное состояние. Это позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативном состоянии с 46,64% (по состоянию на 2025 год) до 51%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проезд открыт: дорогу Алушта-Судак-Феодосия отремонтировали
В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
Дорогу от Джанкоя до Симферополя сделают четырехполосной после СВО
 
