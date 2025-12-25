Рейтинг@Mail.ru
Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность
Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность
Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидающимися снегопадами и ухудшением погоды, сообщает администрация крымской... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T18:18
2025-12-25T18:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидающимися снегопадами и ухудшением погоды, сообщает администрация крымской столицы.12 комбинированных дорожных машин укомплектованы и готовы выйти на расчистку магистралей. В случае необходимости парк будет усилен дополнительной механизацией, включая тракторы, отметили власти.Особое внимание обещают уделить пешеходным зонам. Для их обработки планируется привлечь около 450 дворников.На складах муниципального учреждения "Город" создан необходимый запас противогололедных реагентов и материалов, добавили в администрации.Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.
Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность

Городские службы Симферополя переведены в повышенную готовность из-за ухудшения погоды

18:18 25.12.2025
 
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноУборка снега на улицах Севастополя
Уборка снега на улицах Севастополя
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидающимися снегопадами и ухудшением погоды, сообщает администрация крымской столицы.
"В городе уже установилась отрицательная температура, а в пятницу вечером, по прогнозам синоптиков, ожидается выпадение мокрого снега. Для оперативного реагирования организованы дежурства", - говорится в сообщении.
12 комбинированных дорожных машин укомплектованы и готовы выйти на расчистку магистралей. В случае необходимости парк будет усилен дополнительной механизацией, включая тракторы, отметили власти.
Особое внимание обещают уделить пешеходным зонам. Для их обработки планируется привлечь около 450 дворников.
На складах муниципального учреждения "Город" создан необходимый запас противогололедных реагентов и материалов, добавили в администрации.
Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.
