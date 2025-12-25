Крым накроют снегопады – дорожников перевели в повышенную готовность

https://crimea.ria.ru/20251225/krym-nakroyut-snegopady--dorozhnikov-pereveli-v-povyshennuyu-gotovnost-1151990129.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидающимися снегопадами и ухудшением погоды, сообщает администрация крымской столицы.12 комбинированных дорожных машин укомплектованы и готовы выйти на расчистку магистралей. В случае необходимости парк будет усилен дополнительной механизацией, включая тракторы, отметили власти.Особое внимание обещают уделить пешеходным зонам. Для их обработки планируется привлечь около 450 дворников.На складах муниципального учреждения "Город" создан необходимый запас противогололедных реагентов и материалов, добавили в администрации.Вечером 26, 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, ночью 27 и днем 28 очень сильные осадки, метель. Также прогнозируются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с, сообщали ранее в МЧС по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет снежный шторм - энергетики в режиме повышенной готовностиЗима возьмет свое: погода на неделю для КрымаВ Россию пришли 50-градусные морозы

