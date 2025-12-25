https://crimea.ria.ru/20251225/kogda-v-simferopole-zavershitsya-remont-detskogo-parka-1151976357.html

Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Основные работы в Детском парке Симферополя окончены, дополнительные скоро также завершат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.Он пояснил, что сдвиги по срокам произошли по объективной причине: в парке произвели замену всех коммуникаций, которых оказалось очень много."Из законченного уже – это парк Шевченко. Мы его открыли, пользуется большой популярностью. Сквер на Студгородке – тоже в высокой степени готовности. Общественная территория на улице Киевской – там работы уже завершены. Наш Гагаринский парк – также достаточно большой объем работ сделан. Там у нас контракт до конца 2026 года. На сегодняшний день работы у нас идут в графике, в принципе, все нормально, там идет все по плану", – проинформировал мэр о степени готовности других зеленых зон крымской столицы.Плиточное покрытие на центральной площади Симферополя – площади Ленина – приведут в порядок в следующем году, также заявил в четверг глава столичной администрацииАфанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали ремонт сквера РеспубликиВ Крыму в 2025 году благоустроили большую часть запланированных объектовБлагоустройство и вода: ключевые проекты развития севера Крыма

