Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
Основные работы в Детском парке Симферополя окончены, дополнительные скоро также завершат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной... РИА Новости Крым, 25.12.2025
симферополь
новости крыма
детский парк
благоустройство
городская среда
Плиточное покрытие на центральной площади Симферополя – площади Ленина – приведут в порядок в следующем году, также заявил в четверг глава столичной администрацииАфанасьев.
симферополь, новости крыма, детский парк, благоустройство, городская среда
Когда в Симферополе завершится ремонт Детского парка

Ремонт Детского парка в Симферополе практически окончен – мэр Афанасьев

15:04 25.12.2025
 
© Фото: Парки столицыВ Детском парке Симферополе строят фонтан
В Детском парке Симферополе строят фонтан
© Фото: Парки столицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Основные работы в Детском парке Симферополя окончены, дополнительные скоро также завершат. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава столичной администрации Михаил Афанасьев.
"Основной контракт закончен, сейчас будут проводиться работы в рамках дополнительного, поскольку у нас появились дополнительные объемы работ... Дополнительные объемы уже незначительные. Поэтому в ближайшее время ремонтные работы в парке будут завершены", – проинформировал Афанасьев.
Он пояснил, что сдвиги по срокам произошли по объективной причине: в парке произвели замену всех коммуникаций, которых оказалось очень много.
"Из законченного уже – это парк Шевченко. Мы его открыли, пользуется большой популярностью. Сквер на Студгородке – тоже в высокой степени готовности. Общественная территория на улице Киевской – там работы уже завершены. Наш Гагаринский парк – также достаточно большой объем работ сделан. Там у нас контракт до конца 2026 года. На сегодняшний день работы у нас идут в графике, в принципе, все нормально, там идет все по плану", – проинформировал мэр о степени готовности других зеленых зон крымской столицы.
Плиточное покрытие на центральной площади Симферополя – площади Ленина – приведут в порядок в следующем году, также заявил в четверг глава столичной администрацииАфанасьев.
СимферопольНовости КрымаДетский паркБлагоустройствоГородская среда
 
