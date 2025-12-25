https://crimea.ria.ru/20251225/kakie-lgotnye-kredity-dostupny-v-krymu-promyshlennym-predpriyatiyam-1151965606.html

Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям

2025-12-25T17:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму промпредприятиям обрабатывающей промышленности доступны льготные кредиты по ставке от 1%, сумма займа при этом может достигать 75 млн рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова, отметив, что это возможно благодаря финансированию правительством регионального фонда развития промышленности.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство РК дополнительно направило 150 миллионов рублей на финансирование регионального фонда развития промышленности. При этом отметил, что в 2025 году льготные займы получили девять крымских промпредприятий на общую сумму 262 млн и назвал докапитализацию КРФ одним из самых эффективных инструментов поддержки промышленников республики.При этом для учетной ставки предусмотрены понижающие факторы. К ним относятся принадлежность предприятия к участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) или резидентам индустриального парка. Также учетная ставка понизится, если предлагаемый инвестпроект направлен на роботизацию и если приобретаться под него будет оборудование российского производства, уточнила Фролова.Сроки предоставления займов, по ее словам, разные, как и условия. Есть 11 стандартов разной направленности. В их числе: проекты развития и пополнение оборотных средств, производство пищевых продуктов и внедрение систем мониторинга движения товаров, импортозамещение, беспилотные системы и прочее."Займы предоставляются на срок от 3 до 5 лет", – добавила Фролова.Наполнением фонда развития промышленности правительство республики занимается постоянно с 2019 года, понимая, что для крымских производителей это хорошая поддержка в условиях действия той ключевой ставки, которая устанавливалась ЦБ в последние годы, подчеркнула она."И если говорить по годам, то декапитализация фонда за 2024−2025 у нас составила порядка 500 миллионов рублей. Это уже включая 150 миллионов, которые мы в начале недели довели. И этими деньгами наши промышленные производители смогут воспользоваться как в этом году, так и в следующем", – сказала Фролова.Главные же требования к предприятиям для получения льготных займов – регистрация на территории Крыма, "чтобы вся налоговая база поступала в бюджет республики, на ее развитие", и принадлежность к отрасли обрабатывающей промышленности."Это может быть химия, судостроение, машиностроение, легкая промышленность – совершенно различные направления", – сказала Фролова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растут объемы промышленного производства Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-России В Крыму хотят снизить ставку по льготным кредитам для аграриев

