https://crimea.ria.ru/20251225/kak-zaschischen-krym-v-usloviyakh-svo---otvet-aksenova-1151965809.html
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
Меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Об этом заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T10:27
2025-12-25T10:27
2025-12-25T10:27
крым
новости крыма
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
"барс - крым"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141826396_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_25bc52c9c6737e4997aee5c7a951741a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил эффективную работу военных, правоохранительной системы, а также добровольческих формирований "Барс-Крым". В частности, противодиверсионную работу, в рамках которой выявляются группы, которые забрасываются на полуостров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141826396_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_3037da73c19e65e5a1b935f6330277b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, "барс - крым"
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
В Крыму предприняты все необходимые меры безопасности – Аксенов