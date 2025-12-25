https://crimea.ria.ru/20251225/kak-zaschischen-krym-v-usloviyakh-svo---otvet-aksenova-1151965809.html

Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова

Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 25.12.2025

Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова

Меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Об этом заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 25.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил эффективную работу военных, правоохранительной системы, а также добровольческих формирований "Барс-Крым". В частности, противодиверсионную работу, в рамках которой выявляются группы, которые забрасываются на полуостров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

