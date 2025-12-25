Рейтинг@Mail.ru
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251225/kak-zaschischen-krym-v-usloviyakh-svo---otvet-aksenova-1151965809.html
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
Меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Об этом заявил глава Крыма... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T10:27
2025-12-25T10:27
крым
новости крыма
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
"барс - крым"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141826396_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_25bc52c9c6737e4997aee5c7a951741a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил эффективную работу военных, правоохранительной системы, а также добровольческих формирований "Барс-Крым". В частности, противодиверсионную работу, в рамках которой выявляются группы, которые забрасываются на полуостров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0d/1141826396_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_3037da73c19e65e5a1b935f6330277b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, "барс - крым"
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова

В Крыму предприняты все необходимые меры безопасности – Аксенов

10:27 25.12.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Меры безопасности, предпринятые в Крыму на региональном и федеральном уровнях, достаточны, чтобы крымчане чувствовали себя спокойно. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крым обеспечен всем необходимым для того, чтобы предотвратить любую сухопутную операцию. С точки зрения противовоздушной обороны – отбиваемся каждый день… бывают напряженные дни и ночи, но держим круговую оборону", – сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"
Он отметил эффективную работу военных, правоохранительной системы, а также добровольческих формирований "Барс-Крым". В частности, противодиверсионную работу, в рамках которой выявляются группы, которые забрасываются на полуостров.
"То, что мы предпринимаем на месте, и те решения, которые принимает федеральный центр, позволяют крымчанам чувствовать себя спокойно", - заявил глава региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновБезопасность Республики Крым и Севастополя"Барс - Крым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СК
11:42После атаки ВСУ в Херсонской области более 60 тысяч человек без света
11:30Ныряем в зиму: в Бахчисарае открыли самую большую горку в Крыму
11:20В минсельхозе Крыма рассказали о ситуации с озимыми
11:08Аксенов оценил ситуацию с топливом в Крыму
10:57Сколько Крым потратит на ремонт дорог в новом году
10:44В Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
10:34Крым получит 4,2 млрд на строительство трассы через Симферополь и Ялту
10:27Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
10:13В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
10:06ВСУ атаковали гуманитарный конвой из Дагестана – три человека погибли
09:49Севастопольцы рассказали о своих целях и планах на предстоящий год
09:36В Крыму детские пособия начислят досрочно
09:28В Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублей
09:11Россияне выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой
08:48В Крыму назвали точки роста для сельского хозяйства
08:27Гоняли по больницам: в Крыму в реанимации умерла маленькая девочка
08:09Афганский сценарий на Украине: чего боится Трамп
07:43Рождество в католической традиции: история Вифлеемской ночи и ее символы
07:16141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния