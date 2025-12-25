https://crimea.ria.ru/20251225/kak-v-sevastopole-budet-khodit-obschestvennyy-transport-na-novyy-god-1151992860.html

Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый год

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться расписания выходных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что новогоднее расписание коснется 10 маршрутов, которые связывают отдаленные районы с центром города и основными храмами. В частности, до утра будут следовать троллейбусы с номерами 7, 9, 10К и 12. Автобусы №№ 3, 22, 74, 92, 94. А также катер от Графской пристани на Северную сторону. При этом в Новый Херсонес с 31 декабря по 4 января можно будет добраться на бесплатных экспресс-шаттлах, которые будут отправляться раз в час с 11:00 до 21:00 от СОК имени 200-летия Севастополя (с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР) к музейно-храмовому комплексу, добавил Развожаев. Дополнительно экспресс-шатлы запустят на Рождество. Они будут работать с 11:00 6 января до 05:00 7 января. А 7 января – с 11:00 до 21:00.В остальные дни, до 11 января включительно, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

