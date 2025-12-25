Рейтинг@Mail.ru
Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый год - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый год
Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый год - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый год
В новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T21:09
2025-12-25T21:11
севастополь
михаил развожаев
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_adde71a96ecb3ecf5ff4ea36d9d1bba5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться расписания выходных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что новогоднее расписание коснется 10 маршрутов, которые связывают отдаленные районы с центром города и основными храмами. В частности, до утра будут следовать троллейбусы с номерами 7, 9, 10К и 12. Автобусы №№ 3, 22, 74, 92, 94. А также катер от Графской пристани на Северную сторону. При этом в Новый Херсонес с 31 декабря по 4 января можно будет добраться на бесплатных экспресс-шаттлах, которые будут отправляться раз в час с 11:00 до 21:00 от СОК имени 200-летия Севастополя (с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР) к музейно-храмовому комплексу, добавил Развожаев. Дополнительно экспресс-шатлы запустят на Рождество. Они будут работать с 11:00 6 января до 05:00 7 января. А 7 января – с 11:00 до 21:00.В остальные дни, до 11 января включительно, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, михаил развожаев, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, новости севастополя
Как в Севастополе будет ходить общественный транспорт на Новый год

В Севастополе в новогоднюю ночь и Рождество общественный транспорт будет ходить до 4 утра

21:09 25.12.2025 (обновлено: 21:11 25.12.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь и на Рождество общественный транспорт в Севастополе будет курсировать до 4 утра. В остальные праздничные дни автобусы будут придерживаться расписания выходных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что новогоднее расписание коснется 10 маршрутов, которые связывают отдаленные районы с центром города и основными храмами. В частности, до утра будут следовать троллейбусы с номерами 7, 9, 10К и 12. Автобусы №№ 3, 22, 74, 92, 94. А также катер от Графской пристани на Северную сторону.

"В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, а также в рождественскую ночь – с 6 января на 7 января – эти маршруты будут работать до 04:00. Такое решение принято для того, чтобы жители и гости города, которые решат посетить главную городскую елку и знаковые места Севастополя, могли вернуться домой на общественном транспорте", - написал он в Telegram.

При этом в Новый Херсонес с 31 декабря по 4 января можно будет добраться на бесплатных экспресс-шаттлах, которые будут отправляться раз в час с 11:00 до 21:00 от СОК имени 200-летия Севастополя (с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР) к музейно-храмовому комплексу, добавил Развожаев. Дополнительно экспресс-шатлы запустят на Рождество. Они будут работать с 11:00 6 января до 05:00 7 января. А 7 января – с 11:00 до 21:00.
В остальные дни, до 11 января включительно, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.
СевастопольМихаил РазвожаевТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаНовости Севастополя
 
