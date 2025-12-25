https://crimea.ria.ru/20251225/kak-na-biznese-v-krymu-otrazyatsya-izmeneniya-v-sisteme-nalogooblozheniya-1151990661.html

Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения

2025-12-25T19:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Крыму изменения в системе налогообложения в РФ не отразятся на предпринимателях критически. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по РК Ольга Первашова.По словам Первашовой, одна из главных целей налоговой реформы – добиться того, чтобы бизнес был рабочим, то есть действительно осуществлял свою деятельность и нес нагрузку налогообложений, а не просто заявлял о себе регистрацией.В Крыму, по ее словам, зарегистрировано на сегодня свыше 100 тысяч субъектов бизнеса, из них около 30 тысяч – юридические лица и 70 тысяч – индивидуальные предприниматели."По сути, каждый шестой житель Крыма является представителем бизнеса", – отметила Первашова.Порядка 300 субъектов бизнеса, среди которых и ИП, и юрлица, в 2025 году перешли в рамках действующего эксперимента на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН) и все это время успешно осуществляли деятельность на специальном режиме, добавила она."И им в 2026 году будет проще. Условия по АвтоУСН не изменятся, этот эксперимент остался в тех же формулировках, как и был заявлен ранее", – сказала Первашова.По ее словам, в некоторой степени АвтоУСН – это своеобразный переходный период для применения НДС, который в Крыму платили "буквально единицы", добавила она.Она напомнила, что согласно налоговой реформе, с 1 января 2026 года те бизнесмены, доход которых превысил лимит в 20 миллионов рублей за год, обязаны будут платить НДС."И если даже в 2025 году такого дохода не было, но это значение достигнуто в 2026-м, нужно будет, несмотря на выбранный режим налогообложения, перейти на уплату налога на добавленную стоимость", – уточнила Первашова.По ее словам, под эти требования в Крыму, согласно предварительным данным, подпадет не так много индивидуальных предпринимателей."Мы сделали некие расчеты предварительные: из тех 70 тысяч, которых я назвала, это коснется порядка пяти тысяч предпринимателей. То есть говорить, что это прям очень критично для Республики Крым, наверное, не стоит", – сказала Первашова.При этом все остальные режимы не отменены – "они просто снижены в своих пороговых значениях возможности применения", подчеркнула она."Патенты остаются в силе, их можно совмещать с упрощенным режимом. И если у вас доход меньше 20 миллионов, то можете взять на следующий год, только не забыть заплатить до 28 декабря", – сказала Первашова.Она призвала всех бизнесменов настроиться работать в новых условиях, осознав, что государство вполне законно требует честности."Вся налоговая реформа, если убрать эмоции, по сути, нацелена на то, чтобы максимально реализовать основную задачу, которую поставил президент еще в начале прошлого года: обеспечить прозрачность ведения бизнеса. Никто не говорит о дополнительных мерах налогового контроля. Говорится о том, что дается право соблюдения обязанности вести бизнес прозрачно".Первашова напомнила также, что до принятия окончательных решений власть во многом пошла навстречу бизнесу. И выразила надежду на то, что "в 2026 году будет достаточно спокойная ситуация по определению и принятию этой нормы и настройке учета".Ранее в декабре в пресс-службе республиканского управления ФНС сообщали, что порядка 300 крымских компаний с начала 2025 года стали использовать Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с представителями бизнеса и главой Центробанка Какие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиям Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес

