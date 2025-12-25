Рейтинг@Mail.ru
Как Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Как Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года
Сколько пожаров было в 2025 году на территории Крыма - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника – начальник управления надзорной РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T17:25
2025-12-25T17:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Сколько пожаров было в 2025 году на территории Крыма - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Гость студии подчеркнул, что в уходящем году были и такие пожары, общая площадь которых достигала более 5000 квадратных метров."Огонь охватывал сразу два муниципальных образования, Советский и Белогорский районы. На такую площадь необходимо огромное количество людей, чтобы даже по кромке попытаться данный пожар ликвидировать, взять его в кольцо. Все это происходило из-за очень веренной погоды. В этот период очень сложно было и ликвидировать пожары, и они очень быстро распространялись", - вспомнил он.Невозможно забыть пожары на территории Симферопольского района, в районе села Скворцовое, сказал Игорь Скуртул. Печальным итогом 2025 года стала статистика по погибшим от пожаров, озвученная начальником управления МЧС Крыма. "В течение года на пожарах погибло 69 человек. По сравнению с прошлым годом есть незначительный рост - 8%. Надеюсь, что в этом году мы эту статистику на этом же и остановим. Есть еще над чем работать и повышать уровень пожарной безопасности", - констатировал он.По информации ведомства, также более 800 человек были привлечены к административной ответственности за такие нарушение как не вовремя убранный мусор и наличие сухой растительности."Лесоохотничьими хозяйствами также в этом году более 80 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил посещения лесных массивов. Здесь работа также проводится", - заключил Игорь Скуртул.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Сколько пожаров было в 2025 году на территории Крыма - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.

"Основной пик пожарной безопасности в плане ландшафтных пожаров у нас был с июля по сентябрь включительно. Почти 1200 пожаров возникло за этот период времени. Это - 65% от общего количества пожаров на территории республики за 2025 год. На сегодняшний день всего по Крыму были зарегистрированы 3500 пожаров", - обозначил он.

Гость студии подчеркнул, что в уходящем году были и такие пожары, общая площадь которых достигала более 5000 квадратных метров.
"Огонь охватывал сразу два муниципальных образования, Советский и Белогорский районы. На такую площадь необходимо огромное количество людей, чтобы даже по кромке попытаться данный пожар ликвидировать, взять его в кольцо. Все это происходило из-за очень веренной погоды. В этот период очень сложно было и ликвидировать пожары, и они очень быстро распространялись", - вспомнил он.
Невозможно забыть пожары на территории Симферопольского района, в районе села Скворцовое, сказал Игорь Скуртул.
"Начинались они от проезжей части, это происходило из-за окурков, выброшенных в окно и подхваченных ветром. После этого на сотни гектар распространялись пожары на данных территориях", - пояснил Игорь Скуртул.
Печальным итогом 2025 года стала статистика по погибшим от пожаров, озвученная начальником управления МЧС Крыма.
"В течение года на пожарах погибло 69 человек. По сравнению с прошлым годом есть незначительный рост - 8%. Надеюсь, что в этом году мы эту статистику на этом же и остановим. Есть еще над чем работать и повышать уровень пожарной безопасности", - констатировал он.
По информации ведомства, также более 800 человек были привлечены к административной ответственности за такие нарушение как не вовремя убранный мусор и наличие сухой растительности.
"Лесоохотничьими хозяйствами также в этом году более 80 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил посещения лесных массивов. Здесь работа также проводится", - заключил Игорь Скуртул.
