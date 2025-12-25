https://crimea.ria.ru/20251225/kak-krym-borolsya-s-pozharami-v-2025-m-itogi-ukhodyaschego-goda-1151987227.html

Как Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Сколько пожаров было в 2025 году на территории Крыма - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Гость студии подчеркнул, что в уходящем году были и такие пожары, общая площадь которых достигала более 5000 квадратных метров."Огонь охватывал сразу два муниципальных образования, Советский и Белогорский районы. На такую площадь необходимо огромное количество людей, чтобы даже по кромке попытаться данный пожар ликвидировать, взять его в кольцо. Все это происходило из-за очень веренной погоды. В этот период очень сложно было и ликвидировать пожары, и они очень быстро распространялись", - вспомнил он.Невозможно забыть пожары на территории Симферопольского района, в районе села Скворцовое, сказал Игорь Скуртул. Печальным итогом 2025 года стала статистика по погибшим от пожаров, озвученная начальником управления МЧС Крыма. "В течение года на пожарах погибло 69 человек. По сравнению с прошлым годом есть незначительный рост - 8%. Надеюсь, что в этом году мы эту статистику на этом же и остановим. Есть еще над чем работать и повышать уровень пожарной безопасности", - констатировал он.По информации ведомства, также более 800 человек были привлечены к административной ответственности за такие нарушение как не вовремя убранный мусор и наличие сухой растительности."Лесоохотничьими хозяйствами также в этом году более 80 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил посещения лесных массивов. Здесь работа также проводится", - заключил Игорь Скуртул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуПожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушилиЭлектричка загорелась в Подмосковье

