Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 6 тысяч тонн мандаринов доставили в Россию в этом году через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Основные поставки идут из Грузии, а также Турции. Каждую партию обязательно проверяют специалисты Россельхознадзора, чтобы вместе с новогодним настроением не завезли еще и вредителей.Если насекомых находят, проводится фитосанитарное обеззараживание, отметили в ведомстве. Так, в трех партиях турецких мандаринов нашли личинки средиземноморской плодовой мухи в активном состоянии. Специалисты провели обеззараживание. И уже после повторной проверки мандарины пересекли границу.Ранее Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самые сочные и ароматные фрукты, чтобы праздник был вкусным и безопасным.
