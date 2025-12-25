Рейтинг@Mail.ru
Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию
Более 6 тысяч тонн мандаринов доставили в Россию в этом году через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.12.2025
2025-12-25T22:19
2025-12-25T22:19
северная осетия
импорт
продукты
фрукты
россия
торговля
россельхознадзор
турция
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 6 тысяч тонн мандаринов доставили в Россию в этом году через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.Основные поставки идут из Грузии, а также Турции. Каждую партию обязательно проверяют специалисты Россельхознадзора, чтобы вместе с новогодним настроением не завезли еще и вредителей.Если насекомых находят, проводится фитосанитарное обеззараживание, отметили в ведомстве. Так, в трех партиях турецких мандаринов нашли личинки средиземноморской плодовой мухи в активном состоянии. Специалисты провели обеззараживание. И уже после повторной проверки мандарины пересекли границу.Ранее Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самые сочные и ароматные фрукты, чтобы праздник был вкусным и безопасным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покупки на новый год: как защищены права потребителей в КрымуНовогодний шопинг: как распознать некачественные товарыКак выбрать красную икру: рекомендации Роспотребнадзора
северная осетия
россия
турция
северная осетия, импорт, продукты, фрукты, россия, торговля, россельхознадзор, турция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Как и зачем проверяют мандарины при ввозе в Россию

Более 6 тысяч тонн мандаринов доставили в Россию через погранпункт "Верхний Ларс"

22:19 25.12.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Мандарины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Более 6 тысяч тонн мандаринов доставили в Россию в этом году через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Основные поставки идут из Грузии, а также Турции. Каждую партию обязательно проверяют специалисты Россельхознадзора, чтобы вместе с новогодним настроением не завезли еще и вредителей.
"С начала сезона в этом году через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" в нашу страну поступило 322 партии цитрусовых общим весом 6343 тонны. Пик поставок приходится на Новый год. Объем увеличивается в разы", - рассказали в пресс-службе.
Если насекомых находят, проводится фитосанитарное обеззараживание, отметили в ведомстве. Так, в трех партиях турецких мандаринов нашли личинки средиземноморской плодовой мухи в активном состоянии. Специалисты провели обеззараживание. И уже после повторной проверки мандарины пересекли границу.
Ранее Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать самые сочные и ароматные фрукты, чтобы праздник был вкусным и безопасным.
Северная ОсетияИмпортПродуктыФруктыРоссияТорговляРоссельхознадзорТурцияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
 
