Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе
Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе
2025-12-25T15:12
2025-12-25T15:12
2025-12-25T15:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Школа в Судаке, где в ноябре подростки избили мальчика, не в полной мере проводит профилактическую работу среди учащихся, это выяснилось в ходе проверки. об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Ранее в Крыму СК и прокуратура начали проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Инцидент произошел 17 ноября. На ученика напали на территории школьного двора во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела. Избивших его поставили на внутришкольный учет, еще четверо получили дисциплинарные взыскания.В этой связи в адрес образовательного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуруШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на КубаниБуллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр
