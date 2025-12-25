Рейтинг@Mail.ru
Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе - РИА Новости Крым, 25.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251225/izbienie-podrostka-v-sudake-chto-nashla-prokuratura-v-shkole-1151980285.html
Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе
Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе - РИА Новости Крым, 25.12.2025
Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе
Школа в Судаке, где в ноябре подростки избили мальчика, не в полной мере проводит профилактическую работу среди учащихся, это выяснилось в ходе проверки. об... РИА Новости Крым, 25.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Школа в Судаке, где в ноябре подростки избили мальчика, не в полной мере проводит профилактическую работу среди учащихся, это выяснилось в ходе проверки. об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Ранее в Крыму СК и прокуратура начали проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Инцидент произошел 17 ноября. На ученика напали на территории школьного двора во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела. Избивших его поставили на внутришкольный учет, еще четверо получили дисциплинарные взыскания.В этой связи в адрес образовательного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Издевательство над школьником в Армянске – дело ушло в прокуратуруШестиклассник ударил ножом сверстника в одной из школ на КубаниБуллинг – болезнь для агрессора и жертвы: психиатр
крым, новости крыма, школа, судак, происшествия, дети, прокуратура республики крым
Избиение подростка в Судаке: что нашла прокуратура в школе

Проверка школы в Судаке после избиения подростка - что нашла прокуратура

15:12 25.12.2025 (обновлено: 15:50 25.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Школа в Судаке, где в ноябре подростки избили мальчика, не в полной мере проводит профилактическую работу среди учащихся, это выяснилось в ходе проверки. об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Ранее в Крыму СК и прокуратура начали проверку сведений об избиении группой подростков сверстника в одной из школ Судака. Инцидент произошел 17 ноября. На ученика напали на территории школьного двора во время перемены. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами головы и тела. Избивших его поставили на внутришкольный учет, еще четверо получили дисциплинарные взыскания.

"Прокуратура Судака провела проверку информации о причинении травм несовершеннолетнему в одной из школ городского округа. Установлено, что образовательным учреждением не в полной мере проводится профилактическая работа среди учащихся", - сказано в сообщении.

В этой связи в адрес образовательного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.
